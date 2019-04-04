Справжня гуцулка: Джамала поділилася унікальним відео 18-річної давності

Фани Джамали відзначили, що їм незвично бачити Джамалу в такому образі
Джамала порадувала шанувальників дуже милим і при цьому архівним відео, яке було зроблено ще в 2001 році. Співачці тоді було 18 років. Вона навчалася у національній музичній академії України. За словами Джамали, саме тоді вона вперше змогла виступити на одній сцені з оркестром народних інструментів. Саме цього відео виступу і поділилася Джамала.
Співачка виконує українську народну пісню. На ній – національний костюм гуцулів.
"Згадала свій перший виступ з оркестром народних інструментів. Це було в консерваторії. 2001 рік! Я у справжньому гуцульському костюмі виконую пісню "Ой заграли музики, музиченьки". Пам’ятаю, було дуже хвилююче", - уточнює Джамала.
При цьому Джамала заінтригувала фанів новою творчою колаборацією. Так, співачка уточнила, що як раз відправляється на репетицію з оркестром НАОНІ. Адже вже 13 квітня у них відбудеться концерт в Оперному театрі і спеціальною гостею буде Джамала. Співачка виконає народну пісню.
Відео: instagram.com/jamalajaaa
"Я експериментую з різними музичними формами: бенд з 6 музикантів, струнні квартети, джазові квінтети, електронні дуети та різне, але форма оркестру завжди приваблює. Мало що може порівнятися з енергією стількох народних інструментів, такої кількості людей. Це завжди розкіш і велике задоволення", - зізнається українська виконавиця.
Шанувальники Джамали також поспішили залишити свої відгуки:
Нагадаємо, раніше Джамала заінтригувала шанувальником новим кліпом. При цьому фанати вже здогадалися, про яку саме пісню йде мова.
До речі, Джамала показувала деякі кадри з фотосесії для Harper's Bazaar. Так, співачка перевтілилася в "чорного лебедя" і позувала у чудовому чорному костюмі від Аrtemklimchuk.