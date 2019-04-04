Справжня гуцулка: Джамала поділилася унікальним відео 18-річної давності

Джамала порадувала шанувальників дуже милим і при цьому архівним відео, яке було зроблено ще в 2001 році. Співачці тоді було 18 років. Вона навчалася у національній музичній академії України. За словами Джамали, саме тоді вона вперше змогла виступити на одній сцені з оркестром народних інструментів. Саме цього відео виступу і поділилася Джамала.

Співачка виконує українську народну пісню. На ній – національний костюм гуцулів.

"Згадала свій перший виступ з оркестром народних інструментів. Це було в консерваторії. 2001 рік! Я у справжньому гуцульському костюмі виконую пісню "Ой заграли музики, музиченьки". Пам’ятаю, було дуже хвилююче", - уточнює Джамала.

При цьому Джамала заінтригувала фанів новою творчою колаборацією. Так, співачка уточнила, що як раз відправляється на репетицію з оркестром НАОНІ. Адже вже 13 квітня у них відбудеться концерт в Оперному театрі і спеціальною гостею буде Джамала. Співачка виконає народну пісню.

Відео: instagram.com/jamalajaaa

"Я експериментую з різними музичними формами: бенд з 6 музикантів, струнні квартети, джазові квінтети, електронні дуети та різне, але форма оркестру завжди приваблює. Мало що може порівнятися з енергією стількох народних інструментів, такої кількості людей. Це завжди розкіш і велике задоволення", - зізнається українська виконавиця.

Шанувальники Джамали також поспішили залишити свої відгуки:

"Браво, Ви все більше дивуєте своєю творчістю!!"

"Вам пасує гуцульський стрій) я пам'ятаю цей концерт"

"Что за обручальное кольцо на безымянном пальце? Может мы чего-то не знаем?)"

"Я носила кольца на всех пальцах и вообще не знала, на каком вообще носят то самое", - смеется Джамала.

"Вам надо с Пелагеей дуэт сделать... жаль, что это почти невозможно"

"Удачи, солнышко наше"

"Зовсім юна, така гарнюня, а співає як соловейко. Буду чекати"

"Я вас не узнала, только по голосу определила"

"Какое удачное первое выступление у Вас было, Джамала! Желаем удачи на репетиции!"

"Непривычный образ"

Нагадаємо, раніше Джамала заінтригувала шанувальником новим кліпом. При цьому фанати вже здогадалися, про яку саме пісню йде мова.

До речі, Джамала показувала деякі кадри з фотосесії для Harper's Bazaar. Так, співачка перевтілилася в "чорного лебедя" і позувала у чудовому чорному костюмі від Аrtemklimchuk.