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Справжня гуцулка: Джамала поділилася унікальним відео 18-річної давності


Фани Джамали відзначили, що їм незвично бачити Джамалу в такому образі

Джамала порадувала шанувальників дуже милим і при цьому архівним відео, яке було зроблено ще в 2001 році. Співачці тоді було 18 років. Вона навчалася у національній музичній академії України. За словами Джамали, саме тоді вона вперше змогла виступити на одній сцені з оркестром народних інструментів. Саме цього відео виступу і поділилася Джамала.

Співачка виконує українську народну пісню. На ній – національний костюм гуцулів.

"Згадала свій перший виступ з оркестром народних інструментів. Це було в консерваторії. 2001 рік! Я у справжньому гуцульському костюмі виконую пісню "Ой заграли музики, музиченьки". Пам’ятаю, було дуже хвилююче", - уточнює Джамала.

При цьому Джамала заінтригувала фанів новою творчою колаборацією. Так, співачка уточнила, що як раз відправляється на репетицію з оркестром НАОНІ. Адже вже 13 квітня у них відбудеться концерт в Оперному театрі і спеціальною гостею буде Джамала. Співачка виконає народну пісню.

Відео: instagram.com/jamalajaaa

"Я експериментую з різними музичними формами: бенд з 6 музикантів, струнні квартети, джазові квінтети, електронні дуети та різне, але форма оркестру завжди приваблює. Мало що може порівнятися з енергією стількох народних інструментів, такої кількості людей. Це завжди розкіш і велике задоволення", - зізнається українська виконавиця.

Шанувальники Джамали також поспішили залишити свої відгуки:

  • "Браво, Ви все більше дивуєте своєю творчістю!!"
  • "Вам пасує гуцульський стрій) я пам'ятаю цей концерт"
  • "Что за обручальное кольцо на безымянном пальце? Может мы чего-то не знаем?)"
  • "Я носила кольца на всех пальцах и вообще не знала, на каком вообще носят то самое", - смеется Джамала.
  • "Вам надо с Пелагеей дуэт сделать... жаль, что это почти невозможно"
  • "Удачи, солнышко наше"
  • "Зовсім юна, така гарнюня, а співає як соловейко. Буду чекати"
  • "Я вас не узнала, только по голосу определила"
  • "Какое удачное первое выступление у Вас было, Джамала! Желаем удачи на репетиции!"
  • "Непривычный образ"

Нагадаємо, раніше Джамала заінтригувала шанувальником новим кліпом. При цьому фанати вже здогадалися, про яку саме пісню йде мова.

До речі, Джамала показувала деякі кадри з фотосесії для Harper's Bazaar. Так, співачка перевтілилася в "чорного лебедя" і позувала у чудовому чорному костюмі від Аrtemklimchuk.

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