Насті Каменських пропонували інтим за гроші: стала відома реакція Потапа
Настя Каменських завжди стильна, красива і сексуальна. Тому і не дивно, що багато хто з чоловіків хотів би "заполучити" знамениту артистку. І навіть зараз - коли співачка одружена і щаслива у шлюбі.
А що вже казати про часи, коли вони з Потапом ще не були разом... На старті кар'єри "Потапа і Насті" до неї частенько чіплялися товстосуми, які пропонували у тому числі інтим за гроші.
Про це Настя відверто розповіла у новому випуску шоу "29 запитань" на Люкс ФМ.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Тим часом вже тоді майбутній чоловік Насті, а на той час просто колега, захищав красуню від непроханих "принців".
"Це було дуже давно, як тільки гурт став популярним. Олексій завжди мені допомагав, і я його просила про це. Одного чоловіка навіть побила трояндами із шипами", - розповіла Каменських.
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)
За словами зірки, у неї була на той час своя ціль і мета. І їх співачка хотіла досягти самостійно - без жодних подачок і "папіків". Власне, з цим завданням вона впоралася прекрасно!
"У мене не було якихось божевільних пригод й вчинків заради кар'єри. Я сама досягла усього. Мені ні за що не соромно. Я ніколи не була об'єктом пліток. Нема за що зачепитися", - підсумувала Каменських.
Кстати, предлагаем вам вместе вспомнить, какой была Каменских более 10 лет назад. Уверены: на многих снимках вы с трудом узнаете одну из самых ярких поп-див современности!