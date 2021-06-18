Насті Каменських пропонували інтим за гроші: стала відома реакція Потапа

А що вже казати про часи, коли вони з Потапом ще не були разом... На старті кар'єри "Потапа і Насті" до неї частенько чіплялися товстосуми, які пропонували у тому числі інтим за гроші.

Настя Каменських завжди стильна, красива і сексуальна. Тому і не дивно, що багато хто з чоловіків хотів би "заполучити" знамениту артистку. І навіть зараз - коли співачка одружена і щаслива у шлюбі.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Тим часом вже тоді майбутній чоловік Насті, а на той час просто колега, захищав красуню від непроханих "принців".

"Це було дуже давно, як тільки гурт став популярним. Олексій завжди мені допомагав, і я його просила про це. Одного чоловіка навіть побила трояндами із шипами", - розповіла Каменських.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

За словами зірки, у неї була на той час своя ціль і мета. І їх співачка хотіла досягти самостійно - без жодних подачок і "папіків". Власне, з цим завданням вона впоралася прекрасно!

"У мене не було якихось божевільних пригод й вчинків заради кар'єри. Я сама досягла усього. Мені ні за що не соромно. Я ніколи не була об'єктом пліток. Нема за що зачепитися", - підсумувала Каменських.