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Насте Каменских предлагали интим за деньги: стала известна реакция Потапа

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Киев, Пятница 18 июня 2021 13:25
Насте Каменских предлагали интим за деньги: стала известна реакция Потапа Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Автор: Дмитрий Войналович

Настя Каменских всегда стильная, красивая и сексуальная. Поэтому и не удивительно, что многие из мужчин хотел бы "заполучить" знаменитую артистку. И даже сейчас - когда певица замужем и счастлива в браке.

А что уж говорить о временах, когда они с Потапом еще не были вместе... На старте карьеры "Потапа и Насти" к ней частенько приставали толстосумы, предлагавшие в том числе интим за деньги.

Об этом Настя откровенно рассказала в новом выпуске шоу "29 запитань" на Люкс ФМ.

Насте Каменских предлагали интим за деньги: стала известна реакция Потапа

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Между тем уже тогда будущий муж Насти, а к тому времени просто коллега, защищал красавицу от незваных "принцев".

"Это было очень давно, как только группа стала популярной. Алексей всегда мне помогал, и я его просила об этом. Одного мужчину даже избила розами с шипами", - рассказала Каменских.

Насте Каменских предлагали интим за деньги: стала известна реакция Потапа

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

По словам звезды, у нее была в то время своя цель. И ее певица хотела достичь самостоятельно - безо всяких подачек и "папиков". Собственно, с этой задачей она справилась прекрасно!

"У меня не было каких-то безумных приключений и поступков ради карьеры. Я сама достигла всего. Мне ни за что не стыдно. Я никогда не была объектом сплетен. Не за что зацепиться", - подытожила Каменских.

Кстати, предлагаем вам вместе вспомнить, какой была Каменских более 10 лет назад. Уверены: на многих снимках вы с трудом узнаете одну из самых ярких поп-див современности!

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Настя Каменских Потап
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