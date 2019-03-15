Насолода: чуттєва Тіна Кароль спокусила відвертим декольте

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка зачарувала шанувальників звабливим луком

Українська поп-діва Тіна Кроль регулярно радує шанувальників свіжими знімками, на яких позує в запаморочливих вбраннях. Її фото стають все більш чуттєвими, а образи – відвертими, зводячи прихильників з розуму. Так, вона справила фурор появою в чорній прозорій сукні від одного зі своїх улюблених українських брендів Artem Klimchuk. Але новий кадр в Instagram, на якому Тіна відображена в пікантному образі з екстремальним декольте, і зовсім приголомшив її шанувальників наповал.

Артистка знову обрала вбрання від Artem Klimchuk – на фото видно лише верхня корсетна частина з ліфом, прикрашеного камінням з грайливою шнурівкою з боків. На верх зірка накинула трендовий картатий піджак від українського дизайнера Ельвіри Гаснової.

Ансамбль вона доповнила вишуканим акцентом – оригінальними сережками. Завершальним штрихом лука співачки став яскравий макіяж.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Тіни зійшлися на думці, що вона виглядає просто розкішно – спокусливо, але, в той же час, чуттєво і ніжно.

"Дуже чуттєво, Тіна! Ви, як завжди, бездоганні!", "Найкрасивіша жінка України", "Повітря мені", "Шикарна", "Красуня!", "Шикарно! Просто блиск!", "Королева!", "Тіна, ну що ти робиш, а? Така красива, просто насолода!", "Блакитні оченята і червоні губки - це пекельний коктейль для чоловіків", "Сліпну від краси цієї досконалості!" - не могли тримати себе в руках коментатори

Нагадаємо, що це далеко не перша фотосесія Тіни Кароль в одязі від Artem Klimchuk. Вона вже позувала у коричневому піджаку зі стразами і паєтками з нової колекції бренду.

Раніше Тіна Кароль викликала ажіотаж романтичним образом в довгій сукні молочного кольору зі шнурівкою в області декольте.