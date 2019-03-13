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Сонячна Тіна Кароль звела з розуму романтичним образом "нареченої"

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.03.2019 - 13:59
Сонячна Тіна Кароль звела з розуму романтичним образом "нареченої"
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка підкорила шанувальників променистою посмішкою

Українська поп-діва Тіна Кароль не престає зачаровувати шанувальників своїми образами, кожен з яких, за їх словами, заслуговує на визнання окремим видом мистецтва. Так, вона поділилася стильним "втомленим" знімком в білосніжному вбранні, зробленим для журналу Vogue, зірвавши традиційний шквал компліментів. Новий фотоподарунок від Тіни був не менш ефектним – на сторінці в Instagram вона постала перед підписниками у романтичному look'у від україно-бельгійського бренду.

Артистка позує в сукні молочного кольору з кокетливою шнурівкою в області декольте від FLOW THE LABEL, доповнивши образ золотими босоніжками на невисоких, широких підборах.

Варто відзначити, що це не перше вбрання від даного бренду, в якому Тіна з'являється на публіці. Так, вона продемонструвала фігуру в ефектому короткому червоному топі, який наділа до атласної спідниці пастельного відтінку.

Сонячна Тіна Кароль звела з розуму романтичним образом &quot;нареченої&quot;

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальникам ніжний і романтичний образ Кароль дуже сподобався. А променисто усміхнену співачку з ніжним, нюдовым макіяжем вони порівняли з сонцем, захопившись її трепетною красою. Також прихильники відзначили граційність і аристократичну статність, з якою співачка позує на вінтажному кріслі-стільці із стосом книг.

"Яка чарівна", "Сонечко просто", "Ця усмішка зводить мене з розуму!", "Сонячна фотографія", "Твоя постава і статність", "Дівчина-весна", "Така ніжна в цьому образі. Така гарненька вся", "Така легка, весняна і надихає!", "Неймовірна. Така гарна та ніжна", - не переставали захоплюватися фоловери.

Нагадаємо, що Тіна Кароль зачарувала мережу экспромонтом під час зйомки шоу "Голос країни", виконавши спільну композицію з одним з учасників, який справив на співачку величезне враження.

Відео: РБК-Україна

Королева модерну: Тіна Кароль підкорила новим образом в нюдовых тонах Пронизлива краса: Тіна Кароль зачарувала елегантним образом
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