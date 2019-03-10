Пронизлива краса: Тіна Кароль зачарувала елегантним образом

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка полонила шанувальників глибоким поглядом, що проникає в душу

Українська поп-діва Тіна Кароль підкорила серця шанувальники своїм умінням майстерно перевтілюватися, залишаючись вірною собі. То вона полонить образом в стилі рокової леді-вамп, то вибирає стриману елегантність, то з'являється у відвертих образах, що підкреслюють її фігуру і апетитні форми, як, наприклад, look в облягаючому боді з пікантною блискавкою на грудях. Так, Тіна в Instagram поділилася з шанувальниками знімком, на якому відображена у вбранні від українського бренду Artemklimchuk.

Зірка одягла подовжений світло-коричневий піджак, прикрашений стразами і паєтками, з колекції весна-літо 2019 і накинула поверх нього класичний тренч світло-мигдалевого кольору. До речі, фото у схожому образі з цієї фотосесії Тіна вже розміщувала в своєму аккуаунте, викликавши захват у фанів.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Підписники артистки захопилися її вмінням бути настільки привабливою в будь-якому аутфіті і зазначили, що на цей раз вона постала перед ними в образі "холодної богині", а її глибокий і сумний погляд здатний підкорити будь-кого.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Як тобі личить цей образ", "Елегантна і неповторна. А погляд такий глибокий і сумний навіть", "Неймовірна жінка", "Холодна богиня", "Проникаєш у душу своїм поглядом", "От начебто проста фотографія, але вабить. Найглибша", "Прекрасніше немає", - залишали компліменти коментатори.

Раніше Тіна Кароль порадувала підписників мрійливим знімком біля дзеркала, показавши трендовий образ в шкіряному вбранні від українського бренду.