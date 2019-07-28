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"Наша історія": 25-річна дівчина Віктора Павліка показала романтичне фото з відпочинку

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.07.2019 - 13:04
"Наша історія": 25-річна дівчина Віктора Павліка показала романтичне фото з відпочинку
Фото: Віктор Павлік та Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Співак вирушив на відпочинок з коханою в Грецію

53-річний український артист Віктор Павлік відправився разом зі своєю 25-річною коханою і за сумісництвом піарницею Катериною Репяховою на відпочинок на морський курорт в Греції. Співак намагається не надто афішувати їхні стосунки, а ось дівчина з задоволенням ділиться в мережі фото, в тому числі і спільними.

Так, Катерина опублікувала романтичний знімок з обранцем на своїй сторінці в Instagram. Віктор зробив миле селфи з коханою на пляжі, при цьому вони обидва щасливо посміхаються. Дівчина одягнена в білу майку і смугасту спідницю.

"Греція 2019 - тепер наша історія", - прокоментувала знімок Репяхова.

&quot;Наша історія&quot;: 25-річна дівчина Віктора Павліка показала романтичне фото з відпочинку

Фото: Віктор Павлік та Катерина Репяхова (instagram.com/repyahovakate)

Підписники відзначили, що фото просто-таки передає, яка щаслива пара бути разом і залишили милі відгуки.

  • Ви такі щасливі. Любові Вам безконечной
  • Щастя вам, ви такі класні
  • Такі милі, так і хочеться крикнути "гірко"
  • Такі щасливі) Фото дуже класне!
  • Фото так передає ваше щастя!Нехай воно ніколи не покидає вас!
  • Так схожі

&quot;Наша історія&quot;: 25-річна дівчина Віктора Павліка показала романтичне фото з відпочинку

Скріншот коментарів (instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, раніше дівчина Віктора Павліка Катерина Репяхова вразила фото з відпочинку в Греції, на якому зображена в одному лише рушнику.

До цього кохана Віктора Павліка розповіла резонансні деталі їхнього роману. Приміром, з'ясувалося, що дівчина захоплюється творчістю свого обранця ще з дитинства. У неї навіть є унікальний знімок з дитинства з Павликом.

Також 25-річна Катерина Репяхова прокоментувала чутки про можливе весілля з Віктором Павліком. За словами дівчини, у неї найголовніше з Павликом - це робота. Також вона розповіла про зустріч з мамою артиста.

Юна дівчина Віктора Павліка вразила фото з відпочинку в одному рушнику Я була в гостях у його мами: юна дівчина Віктора Павліка розповіла про "весілля"
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