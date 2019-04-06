"Наша душа й талант": Тіна Кароль показала унікальні кадри з відомим музикантом

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка продемонструвала, як записувався її новий дуетний хіт

Відео: YouTube/familyboombox

Українська поп-діва Тіна Кароль представила перший у своїй кар'єрі дует, спільну пісню з фронтменом групи "Бумбокс", відомим українським музикантом Андрієм Хливнюком – трек і кліп на емоційну і зворушливу пісню "Безодня". Реліз відбувся у четвер, 4 квітня. Також на своїй сторінці в Instagram артистка поділилася унікальними спільними кадрами з колегою, і опублікувала прямий ефір зі звукозаписуючої студії Zinteco, де музиканти наживо заспівали своє нове творіння перед глядачами і слухачами.

Крім того, Андрій Хливнюк розповів, чому вирішив записати дует саме з Тіною Кароль, а також поділився історією його створення.

"Їхав в машині, знаючи, що я написав цю пісню і думав про її аранжуванні. Почув по радіо пісню Тіни Кароль. Попросив у нашого прес-агента її телефон і подзвонив. Це був день народження Тіни. Привітав, домовилися про зустріч, послухали пісню, і ми зрозуміли, що її потрібно і слід записати", - пояснив музикант.

Тіна Кароль та Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/tina_karol)

Поп-діва зізналася, що для неї це перший офіційний сценічний дует, в якому об'єдналися не лише таланти, а й душа.

"Для мене це перший дует у кар'єрі, офіційний реліз. В нього вкладено наша душа, наш талант. Ми об'єднали наші досвіди різного характеру, не тільки музичні, життєві досвіди. Ця пісня по-справжньому звучить зважено, озираючись на роки і досвід, які у нас є", - поділилася своєю думкою Тіна.

У "історіях" вона показала унікальні кадри, зняті на звукозаписуючій студії під час спільної роботи над треком, а також спільне фото з Андрієм Хливнюком у футболках із зображенням їхнього дуету.

Тіна Кароль та Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/tina_karol)

Також Тіна Кароль і лідер "Бумбокс" прийшли в гості до Каті Осадчої в рамках програми "Світське життя", щоб розповісти про свою нову роботу. Тіна обрала весняне вбраня з квітковим принтом і червоні босоніжки, Андрій же з'явився з джинсах, шкіряній куртці і кепці.

До слова, Тіна Кароль зачарувала задумливим фото в сукні з квітковим принтом і невагомим мереживом від українського бренду Darja Donezz.