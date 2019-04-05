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"Дівчина-весна": Тіна Кароль умилила весняним образом у студії Каті Осадчої

Lite » Мода 05.04.2019 - 11:01
"Дівчина-весна": Тіна Кароль умилила весняним образом у студії Каті Осадчої
Кароль Хливнюк і Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Осадча ж вибрала більш вечірній образ

Тіна Кароль та гурт "Бумбокс" порадували фанів творчою колаборацією. Тіна і соліст гурту Андрій Хливнюк представили ліричну композицію "Безодня". Це перший дует української виконавиці за всю її кар'єру! Цікаво, що презентація нової пісні та кліпу відбулася в один день - 4 квітня. За словами Хливнюка, саме йому належить ідея цього дуету. А сама пісня "Безодня"-  це "сукупність двох різних світоглядів".

Після офіційної презентації нової композиції Тіна Кароль та Андрій Хливнюк вирушили на інтерв'ю з Катею Осадчою. У студії програми "Світськ життя" Кароль і Осадча блиснули стильними і дуже яскравими образами.

&quot;Дівчина-весна&quot;: Тіна Кароль умилила весняним образом у студії Каті Осадчої

Тіна Кароль, Андрій Хливнюк та Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Тіна Кароль з'явилася в студії в ніжному літньому платті, яке відповідає головним трендам весна-літо 2019. Зелене плаття декороване квітковим принтом. Романтичність образу довершують акуратні рукави-ліхтарики.

Червоні босоніжки з елегантною шнурівкою на щиколотці, а також лаконічні золоті прикраси довершують образ Кароль.

Осадча віддала перевагу більш вечірньому образу. На телеведучій - розкішне плаття під металік від українського бренду KATRINE K., декороване оригінальними чорними шлейфами.

&quot;Дівчина-весна&quot;: Тіна Кароль умилила весняним образом у студії Каті Осадчої

Тіна Кароль, Андрій Хливнюк та Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Катя Осадча також вибрала босоніжки на тонкій шпильці, насиченого темно-бордового відтінку. З аксесуарів примітна чорна чалма - також тренд цього сезону.

Раніше Катя Осадча в оригінальному піджаку з рибками від Darja Donezz з'явилася на одному зі світських заходів.

Також нагадаємо, до цього "чарівна кішечка" Тіна Кароль підкорила шанувальників фото в ліжку.

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