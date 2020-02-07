Нарковійни і нічні побачення: Андрій Хливнюк поділився унікальною історією пісні "Вахтерам"

Андрій Хливнюк (фото: прес-служба)

Пісня "Вахтерам" отримала нагороду "YUNA: 20 за 20"

Легендарна композиція «Вахтерам» групи «Бумбокс» увійшла в ТОП-20 найбільш значущих українських пісень XXI століття за рішенням експертів Національної музичної премії YUNA. Спеціальну нагороду YUNA «20 знакових пісень за 20 років» вручили фронтмену Андрію Хливнюку. Вперше за 13 років з моменту релізу музикант розповів історію створення пісні, що стала візитною карткою групи.

«Я написав «Вахтерам», коли повертався з побачення пізно вночі. Йшов від будинку коханої, біля якого сиділи дві тітки-вахтерші, які не хотіли, але врешті-решт пустили мене до неї, – поділився Андрій. – У тексті пісні згадується про Чіуауа. Ця весела назва є ще й назвою району, де відбуваються одні з найжорстокіших нарко-війн. Метафора між плюшками і Чіуауа у тому, що відносини часто бувають войовничі, коли ейфорія і пристрасть змінюються ненавистю. При цьому головне випробування для двох закоханих – байдужість. Ця композиція про прив’язаність до коханої людини і про неприйняття байдужості до себе».

Бумбокс - Вахтерам

Вперше пісня була виконана публічно на Лук’янівці в 9-поверхівці, де жила дівчина тодішнього гітариста гурту Андрія Самойла – Настя Касілова. Саме вона першою почула композицію, яка невдовзі стала знаковою для мільйонів і принесла гурту популярність.

За словами генпродюсера премії YUNA Павла Шилька, головними критеріями, за якими експерти відзначили пісню «Вахтерам» гурту Бумбокс, стали масштабність впливу композиції на українську сцену загалом або на її окремі жанри, а також соціальна вага твору.

Нагадаємо, у січні 2020 року організатори Національної музичної премії YUNA оголосили 20 найбільш знакових пісень за 20 років, серед яких композиції Руслани, Океан Ельзи, Тіни Кароль, Бумбокс, Потапа і Насті, ONUKA, Джамали та інших. Окрім Бумбокс, вже отримали свої спеціальні нагороди MONATIK, гурти KAZKA та The HARDKISS. Оргкомітет премії протягом місяця продовжить відзначати переможців та інформувати про це на офіційних сторінках YUNA у Facebook та Instagram.

Дев'ята церемонія премії YUNA відбудеться 24 березня 2020 року в київському Палаці «Україна». З переліком номінантів цього року можна ознайомитися на офіційному сайті премії. Квитки можна купити тут.