Наконец-то вместе! MONATIK очаровал фото с женой и сыновьями на берегу океана

Певец с семьей отправился на зимние каникулы в теплую страну
MONATIK (Дмитрий Монатик) по примеру своих коллег Потапа и Насти Каменских, которые улетели в Мексику, отправился на заслуженный семейный отдых с женой Ириной и сыновьями – Платоном и Данилой. Певец вернулся после длительного тура по США и очень соскучился по своим мальчикам, поэтому решил устроить семейные каникулы на экзотическом курорте. Дмитрий и Ирина поделились трогательными снимками с отдыха в Instagram.
Артист сделал душевный фотоколлаж из снимков подросших сыновей и жены в легком летящем платье. Его любимые люди гуляют по берегу океана пока Дмитрий, словно папарацци, снимает их со стороны спины.
"Мои. Наконец-то отдыхаем", - подписал он красочную фотооткрытку.
Жена и дети Дмитрия Монатика (фото: instagram.com/monatik_official)
Ирина же опубликовала душевный снимок мужа с сыновьями. Трое ее любимых мужчин релаксируют в бассейне рядом с бунгало и наслаждаются тропическими видами.
"Мои. Наконец-то отпуск! Наконец-то вместе", - оставила комментарий к снимку Ирина.
Дмитрий Монатик с сыновьями Данилой и Платоном (фото: instagram.com/irinamonatik)
За звездную семью порадовались не только их поклонники, но и коллеги. "Ируся, хорошо вам отдохнуть!" - пожелала подруге экс-жена Потапа, продюсер Ирина Горовая. "Красиво!", - заметила под снимком Надя Дорофеева, а Даша Астафьева и музыкант Евгений Галич оставили смайлы-сердечки.
Скриншот комментариев
Напомним, что ранее MONATIK сделал трогательное признание о жене и рассказал об отношениях в паре.