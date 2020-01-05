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Наконец-то вместе! MONATIK очаровал фото с женой и сыновьями на берегу океана

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.01.2020 - 17:31
Наконец-то вместе! MONATIK очаровал фото с женой и сыновьями на берегу океана
Дмитрий Монатик с женой Ириной (фото: instagram.com/monatik_official)

Певец с семьей отправился на зимние каникулы в теплую страну

MONATIK (Дмитрий Монатик) по примеру своих коллег Потапа и Насти Каменских, которые улетели в Мексику, отправился на заслуженный семейный отдых с женой Ириной и сыновьями – Платоном и Данилой. Певец вернулся после длительного тура по США и очень соскучился по своим мальчикам, поэтому решил устроить семейные каникулы на экзотическом курорте. Дмитрий и Ирина поделились трогательными снимками с отдыха в Instagram.

Артист сделал душевный фотоколлаж из снимков подросших сыновей и жены в легком летящем платье. Его любимые люди гуляют по берегу океана пока Дмитрий, словно папарацци, снимает их со стороны спины.

"Мои. Наконец-то отдыхаем", - подписал он красочную фотооткрытку.

Наконец-то вместе! MONATIK очаровал фото с женой и сыновьями на берегу океана

Жена и дети Дмитрия Монатика (фото: instagram.com/monatik_official)

Ирина же опубликовала душевный снимок мужа с сыновьями. Трое ее любимых мужчин релаксируют в бассейне рядом с бунгало и наслаждаются тропическими видами.

"Мои. Наконец-то отпуск! Наконец-то вместе", - оставила комментарий к снимку Ирина.

Наконец-то вместе! MONATIK очаровал фото с женой и сыновьями на берегу океана

Дмитрий Монатик с сыновьями Данилой и Платоном (фото: instagram.com/irinamonatik)

За звездную семью порадовались не только их поклонники, но и коллеги. "Ируся, хорошо вам отдохнуть!" - пожелала подруге экс-жена Потапа, продюсер Ирина Горовая. "Красиво!", - заметила под снимком Надя Дорофеева, а Даша Астафьева и музыкант Евгений Галич оставили смайлы-сердечки.

  • Как красиво! Прекрасного отпуска, вы на него заслужили
  • Самые прекрасные! Хорошего отдыха!
  • Какой кайф! Хорошего отдыха
  • Милота
  • Какие же вы чудесные
  • Счастливые моменты, когда родные рядом и вокруг такая красота
  • Вау, очень красиво
  • Какая красота!
  • Какие милые

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее MONATIK сделал трогательное признание о жене и рассказал об отношениях в паре.

MONATIK поделился душевной семейной традицией в канун новогодних праздников "Такие искренние": жена MONATIK'а умилила счастливым фото с мужем из США
Новости Украины MONATIKДмитрий Монатик
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