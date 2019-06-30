"Нарешті разом": Лілія Ребрик замилувала мережу ніжним сімейним фото

Дика сімейка зібралася в повному складі
Зірка ранкового шоу "Ранок з Україною" та театральна акторка Лілія Ребрик багато працює, як і її чоловік, хореграф Андрій Дикий. Тому у родини не так часто виходить проводити час у повному складі - з їх двома дочками Діаною і Поліною. Так що коли це відбувається, всі вони дуже щасливі.
Саме такий момент Лілія і показала на ніжному новому знімку. На фото ведуча присіла на траві, тримаючи на руках молодшу доньку. Чоловік ніжно обіймає їх ззаду, а старша Діана збоку. Все сімейство щасливо сміється - вони явно дуже раді бути разом.
Як зазначила Ребрик, у них вийшло відправитися трохи відпочити на дачі.
"Нарешті разом!" - підписала вона зворушливу публікацію.
Фото: Лілія Ребрик з сім'єю(instagram.com/liliia.rebrik)
Підписники телезірки пораділи за неї і засипали компліментами, відзначаючи, що у неї дуже гарна сім'я і чарівні діти.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, Лілія Ребрик зачарувала мережу фото однорічної доньки Поліни, яка освоїла велобіг-трансформер.
Нещодавно Лілія Ребрик в купальнику показала пишні груди і апетитні форми і зібрала в мережі захоплені відгуки своїх шанувальників.
Також ми писали про те, що перед цим Ребрик зачарувала стрункістю в соковитому комбінезоні, жартуючи в мережі про "день сну".