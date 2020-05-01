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Нарешті справжні: Брежнєва і Меладзе підкорили мережу домашнім дуетом

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.05.2020 - 12:03
Нарешті справжні: Брежнєва і Меладзе підкорили мережу домашнім дуетом
Фото: Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (instagram.com/ververa)

Співачка з чоловіком взяли участь у благодійному марафоні

Віра Брежнєва нечасто балувала шанувальників сімейними кадрами з чоловіком Костянтином Меладзе, однак на карантині вони весь час проводять разом і співачка стала іноді показувати їх будні на самоізоляції. Крім того, зірка ділиться порадами з правильного харчування і догляду за собою в домашніх умовах і влаштовує онлайн-фотосесії. Подружжя вирішило приєднатися до благодійного проекту на підтримку лікарів, які борються з пандемією коронавіруса, і підкорили всіх милим домашнім дуетом.

У ролику Віра виконує пісню "Хороші новини", а Костянтин акомпанує їй на фортепіано і зрідка підспівує. При цьому вони виглядають дуже просто і по-домашньому - продюсер у звичайній білій футболці, а співачка в сірому джемпері оверсайз.

"Мені не потрібні золоті берега, милий, мені не потрібні твої клятви вірності. Не обіцяючи багато, зроби що-небудь і не забудь принести мені хороші новини", - співається в пісні.

"Сьогодні ми з @meladzemusic теж взяли участь у благодійному марафоні "Прорвемося" на підтримку медиків. Спасибі всім, хто брав участь морально і фінансово. Разом ми прорвемося", - написала Брежнєва під відео.

Шанувальники прийшли в захват від ніжних кадрів з зірковою парою і залишили багато розчулених коментарів.

  • Ви неймовірні
  • Костик круто прикрасив
  • Кращий кліп на самоізоляції. Природно, мило, круто, з почуттям і своїм голосом
  • Віра, ви запальничка! Впевнена, що Костянтин з вами щасливий, тому що ви відкрили його для нього..Співайте, радуйте нас і будьте щасливі
  • Віра ти супер, мурашки по шкірі, обожнюю твою творчість і тебе, як жінку. Так тримати, ти молодець!!!!!
  • Нарешті справжні
  • Ви прекрасні! Два променистих людини, які заслужили одне одного)
  • Які Ви класні!!
  • Без слів))) одні емоції))) позитивні звичайно)))
  • Чудово! Стільки емоцій і позитиву! Одним слова завжди приємно дивитися і слухати
  • Супер! Ви умнички! Ваші голоси і ваша енергетика співають в унісон
  • Цей голос, бальзам для душі
  • Супер, ви чудовий дует у всіх сенсах
  • Черговий хииит Акомпаніатор і бек-вокаліст в однлм особі умопомрачителен

Нарешті справжні: Брежнєва і Меладзе підкорили мережу домашнім дуетом

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, Віра Брежнєва засвітила розкішні форми в пікантній web-фотосесії.

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