Нарешті справжні: Брежнєва і Меладзе підкорили мережу домашнім дуетом

Співачка з чоловіком взяли участь у благодійному марафоні
Віра Брежнєва нечасто балувала шанувальників сімейними кадрами з чоловіком Костянтином Меладзе, однак на карантині вони весь час проводять разом і співачка стала іноді показувати їх будні на самоізоляції. Крім того, зірка ділиться порадами з правильного харчування і догляду за собою в домашніх умовах і влаштовує онлайн-фотосесії. Подружжя вирішило приєднатися до благодійного проекту на підтримку лікарів, які борються з пандемією коронавіруса, і підкорили всіх милим домашнім дуетом.
У ролику Віра виконує пісню "Хороші новини", а Костянтин акомпанує їй на фортепіано і зрідка підспівує. При цьому вони виглядають дуже просто і по-домашньому - продюсер у звичайній білій футболці, а співачка в сірому джемпері оверсайз.
"Мені не потрібні золоті берега, милий, мені не потрібні твої клятви вірності. Не обіцяючи багато, зроби що-небудь і не забудь принести мені хороші новини", - співається в пісні.
"Сьогодні ми з @meladzemusic теж взяли участь у благодійному марафоні "Прорвемося" на підтримку медиків. Спасибі всім, хто брав участь морально і фінансово. Разом ми прорвемося", - написала Брежнєва під відео.
Шанувальники прийшли в захват від ніжних кадрів з зірковою парою і залишили багато розчулених коментарів.
Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)
Нагадаємо, Віра Брежнєва засвітила розкішні форми в пікантній web-фотосесії.