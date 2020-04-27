Шкіра стала чистішою: Віра Брежнєва поділилася досвідом повної відмови від доданого цукру

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Брежнєва мотивує шанувальників почати новий етап в житті - без цукру

Віра Брежнєва — одна з селебрітіс, хто активно ділиться секретами краси, здоров'я, ідеальної фігури. Для цих цілей Брежнєва навіть створила окремий блог в мережі instagram — "VB Diary". Де з завидною регулярністю ділиться мотивацією з багатотисячною армією фоловерів. Одна з "топ-тем" в блозі Брежнєвої — відмова від цукру. Слід зазначити, що Брежнєва неодноразово розповідала в інтерв'ю, що вона повністю відмовилася від цукру! І це було одне з найбільш правильних рішень у питанні харчування. У новому пості Брежнєва знову зачепила цю тему і розповіла, як стався відмова від "солодкої смерті".

Для початку співачка зазначила, що на домашній ізоляції дуже складно припинити походи до холодильників. Однак Віра тримається!

“Мені здається, що чим більше сидимо вдома, тим більше їмо? Але буду чесною — я тримаюся добре, і по вазі і за формами. Мені взагалі здається, що ви вже майже все про мене знаєте: скільки разів я їм і що, як тренуюся, про що думаю. Але зате і знаєте, завдяки чому тримаю себе у формі. І є речі, якими я готова навіть похвалитися. Наприклад — я справді живу без доданого цукру! І сьогодні поговоримо ще про одну звичкою", — звертається до прихильників Брежнєва.

Далі екс-солістка "ВІА Гри" розповіла про своїх тернистих "стосунки" з цукром.

“Моя любов до солоденького родом з дитинства. І 4 чайних ложки з гіркою на одну чашку чаю були нормою. Загалом, ми дуже довго були близькі. Наші відносини були схожі на залежність. Я не могла без нього, але і з ним мені було погано. Я йшла кілька разів, але все одно поверталася. Адже він був такий біленький, такий смачненький", — зізнається Віра.

“Але я вирішила, що я сильніший, і йому теж вирішила це доказат !! Спочатку пройшла #14днейбезсладкого Аніти Луценко , але все ще не готова була жити без нього. Тому ще довго отучала себе. Потім ще був марафон "Можу без цукру" від @ursula__kim і так, як я була партнером і відповідальна перед учасниками, я набагато серйозніше поставилася. І через час після закінчення марафону я зрозуміла, що мене більше до нього не тягне. Що все солодке, що я почала пробувати мені стало нудно. І ось тут я зрозуміла — СВОБОДА!!! Я не можу передати вам радості, коли тебе не тягне!! І навіть, вибачте за подробиці, не тече слина. Тут і шкіра стала чистішою, і здоров'я покращився, при цьому задоволень не поменшало", — ділиться мотивацією Брежнєва.

Тому, виходячи з особистого досвіду, Брежнєва настійно рекомендує прищеплювати собі нову звичку — життя без цукру!

“Отже, прищеплюємо ще одну здорову звичку — ЖИТТЯ БЕЗ ДОДАНОГО ЦУКРУ. В одному пості все не поміститься, але поки почнемо ось із чого. Контролюємо і прибираємо продукти/страви, де є доданий цукор. (Той самий — біленький, рафінований, вимитий). Куди додавали цукор. Наприклад. У моркві є цукор, але він природний. А в варення цукор додали. В наступному пості напишу більше інформації та прикладів. А поки пропоную спробувати почати з малого", — підсумувала співачка.

Фото: instagram.com/vbdiary

До речі, одна з прихильниць уточнила: “Віра, а решта? Діти теж без цукру або замінюють?"

“Так. Сара п'є без цукру, чоловік теж", — відповідає Брежнєва.

А на питання, з чим же тоді пити чай, Віра з гумором відповідає — з задоволенням!

Фолловери виконавиці поспішили подякувати її за новий корисний пост-мотивацію.

“Віра, спасибі величезне за вашу працю: ефіри, пости, дуже багато корисного! Ви прикрасили нашу самоізоляцію"

“Я в тому році ще, почитавши ваші пости, Віра, вже рік як відмовилася від цукру. Спасибі Вам! І стала більше ходити, просто ходити годину-півтора, фінансової можливості ходити в спортзали немає, тому я для себе вибрала швидку ходьбу. І все це почалося рік тому, коли почитала, що Ви пишіть тут. Мотивуйте і далі"

“Завдяки Вам, Віра. Дізналася про марафоні 14 днів безликого у Аніти і сама плюс всіх подруг підсадила! Були ті ж гойдалки: то їм, то не їм! І раптом одного разу їм і мені не лізе. Ураааа свобода"

“Я прямо зараз п'ю чай, переді мною шоколадка #milkabubbles і зовсім не хочеться. А ще недавно з'їла б всю і не помітила. Спасибі Верушку за мотивацію і пости і корисні"

“Виключив цукор (теж прихований) з раціону кілька років тому. І життя нарешті засяяла фарбами. Цукор це зло)"

Скріншот коментарів: instagram.com/vbdiary

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва показала всі принади фігури топлес і поділилася секретами стрункості.