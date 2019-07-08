Нарешті: Лобода вперше за довгий час показала однорічну Тільду (фото)

Світлана Лобода, яка є українською скандальною співачкою, вперше задовгий час показала фотографію своєї дочки Тільди. Малятку, як відомо, лише рік. Знімок зірка шоу-бізнесу опублікувала на своїй сторінці в Instagram, а також привітала всіх своїх шанувальників з Днем сім'ї.

"З днем сім'ї, любові та вірності", - підписала фото Світлана.

Фото: Світлана Лобода зі своїми двома доньками (instagram.com/lobodaofficial)

На знімку зірка, як завжди, в прекрасній формі. Вона позує в шортах і білосніжній сорочці. Дві-малятка дочки ніжно притиснулися до мами.

Шанувальники блискавично відреагували на такий ніжний, сімейний знімок. Фанати називають дітей Лободи "солодкими булочками" і пишуть компліменти однорічній дитині.

Ох, ці солодкі булочки!.

Тіля - товстопопик такий.

Тільда - така солоденька дівчинка.

Солодкі. Так хочеться поруч свамі бачити сильного турботливого чоловіка.

Яка мала плюшечка, обожнюю таких малюків.

Прекрасний знімок. Здоров'я вам та вашим близьким.

Нагадаємо, раніше Лобода вже показувала знімок дівчинки-Тільди. Щоправда, на ньому не дуже було видно обличчя дитини.

Фото: Світлана Лобода з Тільдою (instagram.com/lobodaofficial)

Як раніше ми писали, Лобода спокушає довгими ногами в екстремально відвертій сукні.

Також ми повідомляли, що до цього Лобода засвітила шикарний прес. Світлана показала коротке відео, на якому позує в білому піджаку на голе тіло, а також в чорному шкіряному ліфчику. Однак від уваги шанувальників Лободи не вислизнули її кубики.