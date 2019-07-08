Нарешті: Лобода вперше за довгий час показала однорічну Тільду (фото)

Світлана Лобода вперше показала обличчя своєї однорічної дочки
Світлана Лобода, яка є українською скандальною співачкою, вперше задовгий час показала фотографію своєї дочки Тільди. Малятку, як відомо, лише рік. Знімок зірка шоу-бізнесу опублікувала на своїй сторінці в Instagram, а також привітала всіх своїх шанувальників з Днем сім'ї.
"З днем сім'ї, любові та вірності", - підписала фото Світлана.
Фото: Світлана Лобода зі своїми двома доньками (instagram.com/lobodaofficial)
На знімку зірка, як завжди, в прекрасній формі. Вона позує в шортах і білосніжній сорочці. Дві-малятка дочки ніжно притиснулися до мами.
Шанувальники блискавично відреагували на такий ніжний, сімейний знімок. Фанати називають дітей Лободи "солодкими булочками" і пишуть компліменти однорічній дитині.
Нагадаємо, раніше Лобода вже показувала знімок дівчинки-Тільди. Щоправда, на ньому не дуже було видно обличчя дитини.
Як раніше ми писали, Лобода спокушає довгими ногами в екстремально відвертій сукні.
Також ми повідомляли, що до цього Лобода засвітила шикарний прес. Світлана показала коротке відео, на якому позує в білому піджаку на голе тіло, а також в чорному шкіряному ліфчику. Однак від уваги шанувальників Лободи не вислизнули її кубики.