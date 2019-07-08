Наконец-то: Лобода впервые за долгое время показала годовалую Тильду (фото)

Светлана Лобода, которая является украинской скандальной певицей, впервые за долгое время показала фотографию своей дочери Тильды. Малышке, как известно, всего годик. Снимок звезда шоу-бизнеса опубликовала на своей странице в Instagram, а также поздравила всех своих поклонников с Днем семьи.

"С днем семьи, любви и верности", - подписала фото Светлана.

Фото: Светлана Лобода со своими двумя дочерьми (instagram.com/lobodaofficial)

На снимке звезда, как обычно, в прекрасной форме. Она позирует в шортах и белоснежной рубашке. Две-малышки дочери - Ева и Тильда нежно прижались к маме.

Поклонники молниеносно отреагировали на такой нежный, семейный снимок. Фанаты называют детей Лободы "сладкими булочками" и пишут комплименты годовалой малышке.

Ох, эти сладкие булочки!.

Тиля - толстопопик такой.

Тильда - такая сладенькая девочка.

Сладкие. Так хочется рядом свами видеть сильного заботливого мужчину.

Какая малышка, плюшечка, обожаю таких малышей.

Прекрасный снимок. Здоровья вам и вашим близким.

Напомним, то ранее Лобода уже показывала снимок малышки-Тильды. Правда, на нем не очень было видно лицо ребенка.

Фото: Светлана Лобода с Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что по слухам, которые ходят в сети, отцом маленькой Тильды называют солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Как ранее мы писали, Лобода соблазняет длинными ногами в экстремально облегающем платье.

Также мы сообщали, что до этого Лобода засветила шикарный пресс. Светлана показала короткое видео, на котором позирует в белом пиджаке на голое тело, а также в черном кожаном лифчике. Однако от внимания поклонников Лободы не ускользнули ее кубики.