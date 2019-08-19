"Нарешті-то з Льошею": Дорофєєва в нижній білизні показала рідкісний кадр з Завгороднім

Дорофєєва порадувала рідкісним кадром з Позитивом
Надя Дорофєєва порадувала шанувальників новим виступом. Так, на минулих вихідних група "Время и Стекло" відвідала один з п'ятизіркових курортів Туреччини в місті Кемер. Але не для того, щоб відпочити. А щоб виступити перед відпочиваючими. Звичайно ж, Дорофєєва, яка раніше оригінально поскаржилася на проблему з нарядами в Одесі, поділилася кількома відео з виступу, а також показала фото на своїй сторінці в мережі instagram.
Як завжди, Дорофєєва вирішила в деталях показати свій новий сценічний образ. І образ, слід зазначити, вийшов дуже оригінальний і навіть пікантний.
Для виходу на сцену в Туреччині солістка "Время и Стекло" вибрала незвичайний оверсайз-жакет чорного кольору. Його особливість - довгі об'ємні рукави, а також оригінальна "баска". Довершують образ колготки в сіточку, а також комплект чорної білизни - трусики із завищеною талією і ліфчик.
Окремої уваги також заслуговують аксесуари. Особливо - вузькі окуляри з прямокутним склом. Волосся зав'язане в тугий хвіст з ефектом мокрого волосся.
Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Назад у літо, назад у Турцію", - підписала фото Дорофєєва.
Примітно, що позаду неї в цей момент також позує і Олексій Завгородній - Позитив. При цьому для виходу на сцену соліст групи "Время и Стекло" вибрав об'ємну чорну футболку з портретом Дорофєєвої.
Шанувальники Наді також поспішили прокоментувати її новий яскравий образи. Деякі пораділи, що на фото з Надею також і Позитив. Адже українська співачка не так часто публікує на своїй сторінці спільні кадри з колегою.
Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva
Нагадаємо, до цього Надя Дорофєєва підкорила мережу фото з екс-дружиною і дітьми Потапа. Група знову виступала у Туреччині, куди також приїхала близька подруга Дорофєєвої - Ірина Горова з дітьми.
До речі, Володимир Дантес розсекретив пристрасть Наді Дорофєєвої - вона не може і дня прожити без чашечки ароматного латте.