Нагадають мені: Тіна Кароль підігріла чутки про роман з Даном Баланом

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Жіночий Квартал" готує таємничий перфоманс для "Різдвяної історії з Тіною Кароль"

У цьому році до Різдва канал "1+1" разом зі співачкою Тіною Кароль відроджують спільний проект про багатовікові традиції і духовні цінності, але вже в іншому форматі. "Різдвяна історія з Тіною Кароль", яка в 2016 році з'явилася на екранах глядачів у вигляді музичного фільму, на цей раз реалізується у вигляді масштабного концерту в Палаці спорту 22, 23 і 24 грудня. А канал "1+1" покаже телеверсію "Різдвяної історії" під час новорічних свят.

В гості до Тіни Кароль прийдуть відомі артисти, які виконають колядки та щедрівки у несподіваній сучасній інтерпретації. Серед них і зірки популярного гумористичного шоу "Жіночий Квартал".

Улюблениці публіки звикли радувати своїх шанувальників дотепними жартами на тему сім'ї, стосунків і шлюбу. Але для святкового шоу "Жіночий Квартал" приготував особливий номер, пов'язаний не тільки з гумором, а й українськими традиціями - різдвяними ворожіннями. З давніх часів в народі було прийнято проводити обряди і гадати в ніч на Різдво. Дівчата вірили, що саме у цей час можна ворожити на любов і отримати найвірніший прогноз, хто стане їх майбутнім нареченим.

"Жіночий Квартал" відродить цю давню українську традицію і прямо на сцені Палацу спорту проведе таємничий обряд. Веселі дівчата ворожитимуть не просто на любов, а спробують передбачити ім'я нареченого для ведучої вечора Тіни Кароль. Подробиць постановки гумористки загадково не розповідають, але обіцяють, що це буде великий сюрприз.

"Мені здається, "Жіночий Квартал" наворожить мені Дана Балана на "Голосі країни" в наступному сезоні", - жартує Тіна Кароль.

Дан Балан і Тіна Кароль (фото: 1+1)

Учасниці "Жіночого Кварталу" коментують, що їм цей номер припав до душі, адже вони самі в юності ворожили на Різдво і намагалися дізнатися ім'я свого нареченого.

"Пам'ятаю, як в шкільні роки в ніч на Андрія я завжди писала імена хлопців на листочках, клала їх під подушку і засинала. А потім вранці діставала якийсь один листочок і на ньому, нібито, було ім'я твого нареченого. Всі мої подружки вірили в цей ритуал і потім довго обговорювали, хто з ким може одружитися", - сміється Марта Адамчук.

А ось Аліна Гордієнко говорить, що вірить в силу чарівної ночі Різдва до сих пір.

"Для мене Різдво - це сімейне свято, ми готуємося до нього задовго до Святвечора, дотримуємося посту. Всі традиції Різдва прищеплювалися мені з самого дитинства, в тому числі і різні прикмети і ворожіння. Звичайно, я пам'ятаю, як в дитинстві всі намагалися дізнатися ім'я свого судженого. Але у нас є ритуал, який моя сім'я до сих пір проводить. Виглядає це так: всі виходять з кімнати і мама розкладає в 4 кута різні символічні предмети, наприклад, монети, або обручку. Коли ми заходимо в кімнату, не роздумуючи кожен вибирає якийсь кут. Потім в залежності від того, що там лежить, вважається, що такою буде і доля наступний рік. Якщо моменти - це до грошей, обручка - до любові або заміжжя і так далі", - розповідає актриса шоу.

Ворожила на ім'я свого судженого і Ірина Сопонару, але результат любовного ритуалу їй не дуже сподобався.

"Я в дитинстві ворожила в ніч на Андрія. Виявилося, що мого майбутнього чоловіка зватимуть Гато! Гато! І це не помилка. З тих пір я не дуже вірю в гадання", - жартівливо відповідає Ірина.

До шоу почали готуватися і інші артисти - MONATIK, ВРЕМЯ И СТЕКЛО, DZIDZIO, KAZKA, The Hardkiss, Беz обмеження, Олег Скрипка та ВВ, MICHELLE ANDRADE, KHAYAT, зірки шоу "Голос країни" та "Танці з зірками". Вони здивують глядачів новим звучанням традиційних українських колядок, незвичайними образами і яскравими постановками.

Побачити тепле сімейне шоу "Різдвяна історія з Тіною Кароль" наживо можна 22, 23 і 24 грудня на гала-концертах у Палаці спорту. А телеверсію концерту покаже телеканал "1+1" на різдвяні свята.