Надя Дорофєєва здивувала забавною фотосесією з невідомим чоловіком (фото)

Надя Дорофєєва любить повеселитися і відпочити з друзями. Буквально кожна її поїздка на відпочинок з чоловіком Володимиром Дантесом також супроводжується і дозвіллям з друзями. Минулі вихідні пройшли посиденьками з друзями.

Так, в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці Надя Дорофєєва опублікувала кілька кумедних фото. На знімках, до речі, бачимо невідомого чоловіка. Судячи з усього, друга української виконавиці. Пара вирішила побавитися і влаштувати "модну фотосесію".

Зйомка пройшла в квартирі. На тлі бачимо вино. Сама Дорофєєва одягнена в яскравий жовтий костюм з нової колекції бренду. Співачка по-різному позує. Хоча сама потім додала: "Який кошмар".

Забавна Надя Дорофєєва та її нова "модна фотосесія" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що до цього Дорофєєва полонила шанувальників своєю новою колекцією. Так, шанувальники солістки групи "Время и Стекло" знають, що у неї є свій магазин брендового одягу So DoDo. Нещодавно співачка похвалилася реалізацією довгоочікуваного проекту - спільно з дизайнером вона запустила лінійку спортивного одягу. Звичайно ж, обличчям нової колекції виступила сама Надя. І показала фанам серію фото в стильних образах. Співачка позує у велосипедках, топах, плащах і навіть у масці.

А ще трохи пізніше Надя захопила багатотисячну армію шанувальників досить зухвалим, але стильним образом. Співачка з'явилася перед камерою в чорних колготках у сіточку і з прозорою сумкою.

Зазначимо, що тим часом гаряча Настя Каменських в бікіні засвітила розкішні форми.