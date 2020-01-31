Надя Дорофєєва змінила імідж і стала схожою на Біллі Айліш

Надя Дорофєєва, яка нарешті повернулася з тривалої подорожі зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом по екзотичним країнам і Європі, де вона до речі позувала на краю обриву в самій західній точці континенту, порадувала шанувальників звістками про те, чим вона займається в Україні.

Співачка опублікувала фото, яке підписала "New me", на якому продемонструвала свою нову стрижку і фарбування в більш глибокий і насичений колір, ніж ми звикли бачити на ній останнім часом.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Можливо не тільки нова стрижка вплинула на думку коментаторів, але і об'ємний худі, який наділа Надя, але багато хто відзначив, що імідж знаменитості тепер підозріло нагадує зовнішній вигляд Біллі Айліш, переможниці премії Греммі-2020 в п'яти музичних номінаціях.

Фото: Біллі Айлиш (instagram.com/billieeilish)

Навмисно так вийшло чи випадково не відомо, однак підписники Дорофєєвої зазначили, що новий стиль однозначно, їй до лиця: