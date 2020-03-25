Надя Дорофєєва розсекретила свої улюблені ласощі та кулінарні таланти "Позитива"

Фото: Час і Скло (instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя і "Позитив" довели, що добре вивчили один одного за спільні 10 років

Гурт "Время и Стекло" в особі Наді Дорофєєвої, Олексія Завгороднього ("Позитиву") та їхніх продюсерів нещодавно дуже засмутила прихильників – колектив на десятому році творчої діяльності припинив своє існування. Ця новина була для фанів дуету наче грім серед ясного неба, адже артисти якраз перебувають на піку популярності! Але Надя і "Позитив" поспішили втішити шанувальників – попереду їх чекає щось нове і не менш цікаве. Продюсер гурту Потап вирішив порадувати фанів і записав бліц-інтерв'ю з учасниками дуету, а заодно і перевірив, наскільки добре вони знають один одного.

Надя і Олексій писали свої відповіді на папері і звіряли їх, водночас коментуючи на камеру. Так, виявилося, що обов'язковим пунктом в райдері співачки, а заодно і її улюблені ласощі - твердий сир, але Олескій трохи не вгадав.

"Сирок був три роки тому. В один період ми з дівчатами вирішили, що хочемо правильно харчуватися. Попрацював цей сир буквально три місяці, і потім ми його просто перестали їсти. Але залишили два сирка в райдері, якщо хтось на ніч не хоче харчуватися шкідливо. Єдине, що я їм у райдері – це твердий сир", – поправила колегу дівчина.

Фото: Час і Скло (instagram.com/nadyadorofeeva)

Також фани змогли дізнатися точний зріст своїх кумирів: Надін складає 169, 5 см, а в Олексія - 1.86. Позитив, у свою чергу, вгадав улюблену лайку співачки, щоправда, фразу довелося "запікати", тому що вона була нецензурною.

Надя розсекретила кулінарні таланти Олексія. Вона розповіла, що його фірмовою стравою є м'ясо. "Стейк і паста", - поправив її "Позитив".

"Це були приголомшливі 10 років спільної роботи, лідирування у всіх чартах, 10 років, які вас здружили, які дали можливість дізнатися, якого кольору очі у вас, які ви зсередини і зріднили величезну кількість людей. Закінчується епоха, а будь-який кінець – це початку чогось нового", - підсумував Потап, чим довів артистів до сліз.

Відео: YouTube/Час і Скло

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва показала, чим займається на карантині і похвалилася кулінарними здібностями чоловіка Володимира Дантеса.