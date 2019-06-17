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Надя Дорофєєва підкорила стріт-стайл образом в стилі спорт-шик

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.06.2019 - 18:32
Надя Дорофєєва підкорила стріт-стайл образом в стилі спорт-шик
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка невимушено трималася перед камерою

Надя Дорофєєва обожнює модні експеременти. У її гардеробі можна знайти безліч варіантів луків різних стилів, які вона вміє компонувати між собою так, що її образи стають предметом наслідування для юних прихильниць. Фани давно вже назвали вміння співачки одягатися трендово і неповторно "окремим видом мистецтва". В розділі "сторіз" Instagram вона показала черговий ефектний аутфіт в стилі спорт-шик.

Надя знялася в декількох локаціях. Спочатку вона позувала в машині і пила з стаканчика свій улюблений напій – латте через трубочку. Зірка розслаблено вела себе перед камерою і почувалася вільно і невимушено. Вона мило посміхається, поправляє пасма і готується до роботи в кадрі.

Зачіска з високим хвостом і злегка розпатланими локонами, природний макіяж і трендовий аксесуар – великий бант доповнили її милий образ.

Надя Дорофєєва підкорила стріт-стайл образом в стилі спорт-шик

Надя Дорофєєва підкорила стріт-стайл образом в стилі спорт-шикНадя Дорофєєва підкорила стріт-стайл образом в стилі спорт-шик

Надя Дорофєєва підкорила стріт-стайл образом в стилі спорт-шик

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Не обійшлося і без стріт-стайл фотосету. Так, Надя крокує по місту в білих штанях з лампасами з високою талією і короткій толстовці з капюшоном. Схоже, фото було зроблено в центрі Києва. На знімку стояла позначка температури на вулиці - +31 градус. Дівчина чимось захоплена і вдивляється в екран смартфона.

Надя Дорофєєва підкорила стріт-стайл образом в стилі спорт-шик

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва показала цікавий та емоційний фотосет в оригінальній футболці з зухвалим написом.

Раніше чоловік Наді Дорофєєвої, блогер, телеведучий і співак Володимир Дантес опублікував миле фото з дружиною і спільними друзями.

До речі, струнка Надя Дорофєєва підкорила ідеальною фігурою в червоному купальнику. Вона позувала на невеликому моторному човні посеред водойми.

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Новини України Надя Дорофеєва
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