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Надя Дорофєєва похвалилася пружними сідницями на гарячих фото з яхти

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.08.2019 - 15:12
Надя Дорофєєва похвалилася пружними сідницями на гарячих фото з яхти
Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка насолоджується сімейним відпочинком з чоловіком в Італії

Учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва разом з коханим чоловіком Володимиром Дантесом вирушила на заслужений відпочинок і радує шанувальників атмосферними знімками і несподіваними подробицями. Пара обрала для відпустки барвисту Італію, де катається на яхті по Середземному морю і гуляє по мальовничих вуличках приморських містечок. Звичайно ж, артистка не упустила нагоди похвалитися своєю розкішною фігурою.

На своїй сторінці в Instagram Надя опублікувала гаряче фото, на якому вона лежить на яхті в ефектному червоному купальнику. При цьому артистка відображена спиною до камери, демонструючи свої пружні сідниці і довгі ноги. Дівчина обернулася до камери і грайливо приклала палець до губ.

"Яхта, серпень
І ми з тобою закохані". - підписала публікацію Дорофєєва.

Надя Дорофєєва похвалилася пружними сідницями на гарячих фото з яхти

Фото: Надя Дорофєєва в Італії (instagram.com/nadyadorofeeva)

Ще один спокусливий кадр вона виклала в сториз свого аккаунта, де також показано "вид ззаду".

Надя Дорофєєва похвалилася пружними сідницями на гарячих фото з яхти

Фото: Надя Дорофєєва в Італії (instagram.com/nadyadorofeeva)

Вражені шанувальники скупали Надю в компліментах і попросили постити побільше таких фото.

  • Ти ідеально сочетаешься з яхтою!
  • Ми все ж таки чекаємо фоточку з Вовою в однакових купальниках
  • Оаооа, обожнюю вас! ви самі круті
  • Найкраща)
  • Гарячий горіх
  • Вооууу
  • Здорово!!! Вічної закоханості вам
  • Русалка
  • Яка малыха
  • Ти сексі
  • Ти прекрасна Надя, обожнюю тебе
  • Надя ти там хоч засмагаєш, треба щоб ти приїхала шоколадкою
  • Фігура ідеальна

Надя Дорофєєва похвалилася пружними сідницями на гарячих фото з яхтиНадя Дорофєєва похвалилася пружними сідницями на гарячих фото з яхти

Скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, трохи раніше співачка також поділилася зворушливим фото з чоловіком Володимиром Дантесом, на якому вони зняті зі спини, коли йдуть по вулиці міста. Пара мило тримається за руки і злегка обернулася до фотографа.

Надя Дорофєєва похвалилася пружними сідницями на гарячих фото з яхти

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва приголомшила пікантним визнанням про свого чоловіка Володимира Дантеса під час відпочинку в Італії. Її чоловік несподівано оцінив красу місцевих чоловіків.

Також закохані Надя Дорофєєва та Володимир Дантес прогулялися по вуличках міста Монополі і зробили ефектний фотосет серед чарівних старовинних будиночків одного з кварталів.

Зазначимо, що в Італії також відпочивають колеги і друзі Наді – Потап і Настя Каменських, а також її партнер по дуету "Время и Стекло" Олексій Завгородній-Позитив з дружиною.

 

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