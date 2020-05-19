Надя Дорофєєва в мікро-шортах з леопардовим принтом показала спокусливі вигини

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва показала новий спокусливий образ

Надя Дорофєєва продовжує проводити карантин на домашній ізоляції. Зіркова пара Дорофєєва і Дантес дуже відповідально поставилися до питання самоізоляції. Надя неодноразово повторювала в різних прямих ефірах, що з будинку всі ці два місяці нікуди не виїжджала - хіба що в магазин за покупками. У них гостювала тільки пара друзів, які так само дотримувалися строгий карантин. І все ж необхідно якось підтримувати зв'язок з шанувальниками. Останнім часом instagram-сторінка Наді придбала "пікантні" нотки - виконавиця стала все частіше публікувати дуже провокаційні знімки.

Так, на новому фото Дорофєєва позує у відвертому образі в чорних тонах. На співачці - короткі спортивні шорти з анімалістичним принтом. Також чорний бра-топ. Довершує образ напівпрозора чорна блуза. На ногах - грубі чорні черевики. Красуня сидить на підлозі, підібгавши під себе ноги. Волосся Надя розпустила, а от на обличчі практично немає макіяжу.

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Зазначимо, що до цього Надя публікувала не менш пікантні фото. На одному з них співачка позує тільки в білому спортивному свитшоте і також сидячи на підлозі.

Інше фото було зроблено Надею, коли вона вийшла з душу з мокрим волоссям. А також показала своє спортивне тіло в чорному нижній білизні.

“Прямо з душу дивлюся в очі майбутньому. Невизначеного, не зовсім ясним, але точно цікавого. Мій головний, хоч і очевидний, інсайт карантину — як же я люблю людей! Як же мені важко без спілкування, нехай короткого, але теплого. І як мені пощастило з друзями", - поділилася емоціями тоді Надя.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Тим часом шанувальники Дорофєєвої поспішили залишити відгук під її новим знімком.

Тобі шалено йде леопардовий принт

На стилі з dodo

Ти супер і єдина поп-співачка на яку я підписаний.. аж бісить)

Яка гарна

А ти дуже красива! Надюш ти просто бомба

Вогонь Надя, вогонь!

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва поділилася своїм "постільним настроєм".

Автор: Юля Петрова