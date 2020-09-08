Надія Мейхер прокоментувала свій виступ на "Танцях з зірками": БДСМ-ники зі стажем

Співачка заявила, що готова закохувати глядачів у себе і свого партнера
Другий прямий ефір популярного шоу "Танці з зірками" відбувся 6 вересня - на цей раз глядачі вже могли голосувати. За результатами випуску проект покинула пара Дмитра Танковича і вагітної Ілони Гвоздьової. А ось екс-"віагрянка" Надія Мейхер опинилася серед лідерів ефіру.
Співачка і дизайнер зі своїм партнером Кирилом Васюком завели зал гарячим виконанням самби. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася відео виступу і висловила свою думку про нього.
Зазначимо, що вбрання для виходу на паркет вони теж вибрали вельми відверті - так, Надія була в шкіряних топі і трусах, які доповнили рукава в сіточку і напівпрозорі брюки-кльош з бахромою.
Сама Мейхер жартівливо охрестила їх номер, як "танець БДСМ-ників зі стажем".
"Ми з Кирилом танцювали не просто Самбу. Хотілося показати взаємини дорослих, самодостатніх людей, які не соромляться показати флірт і еротику... Це невід'ємна частина життя багатьох не закомплексованих в прояві почуттів людей... І в кожній програмі нам хочеться показати різні настрої історії з життя кожного з Нас, Вас... Ми готові інтригувати, вражати, закохуватися і закохувати в себе. Ми готові, і пристрасно бажаємо поділитися з Вами Нашою невгамовною енергією", - поділилася виконавиця.
Надія Мейхер і Кирило Васюк виконали сексуальну самбу на Танцях з зірками 2020 (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Шанувальники по достоїнству оцінили пристрасний танець Надії, судячи із залишених під постом коментарями.
Скріншот коментарів
Нагадаємо,що раніше Олена Шоптенко заступилася за Олега Винника і відповіла всім, хто розкритикував виступ їх пари на "Танцях з зірками 2020".
Також Alyona Alyona запалила на Танцях з зірками, але суддям це не сподобалося.