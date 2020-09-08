Надія Мейхер прокоментувала свій виступ на "Танцях з зірками": БДСМ-ники зі стажем

Другий прямий ефір популярного шоу "Танці з зірками" відбувся 6 вересня - на цей раз глядачі вже могли голосувати. За результатами випуску проект покинула пара Дмитра Танковича і вагітної Ілони Гвоздьової. А ось екс-"віагрянка" Надія Мейхер опинилася серед лідерів ефіру.

Співачка і дизайнер зі своїм партнером Кирилом Васюком завели зал гарячим виконанням самби. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася відео виступу і висловила свою думку про нього.

Зазначимо, що вбрання для виходу на паркет вони теж вибрали вельми відверті - так, Надія була в шкіряних топі і трусах, які доповнили рукава в сіточку і напівпрозорі брюки-кльош з бахромою.

Сама Мейхер жартівливо охрестила їх номер, як "танець БДСМ-ників зі стажем".



"Ми з Кирилом танцювали не просто Самбу. Хотілося показати взаємини дорослих, самодостатніх людей, які не соромляться показати флірт і еротику... Це невід'ємна частина життя багатьох не закомплексованих в прояві почуттів людей... І в кожній програмі нам хочеться показати різні настрої історії з життя кожного з Нас, Вас... Ми готові інтригувати, вражати, закохуватися і закохувати в себе. Ми готові, і пристрасно бажаємо поділитися з Вами Нашою невгамовною енергією", - поділилася виконавиця.

Надія Мейхер і Кирило Васюк виконали сексуальну самбу на Танцях з зірками 2020 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Шанувальники по достоїнству оцінили пристрасний танець Надії, судячи із залишених під постом коментарями.

Шалено Жарко!!

Танець з таємними бажаннями

Надюшка,ви Богиня!!!

Ну що говорити...супер дівчинка

Уау ви просто вогонь! Пожежа!!!

Надя супер захопили

Надія, Ви неймовірна жінка!!!

Все супер!завараживает,і наряд теж дуже крутий.Надежла браво!

Ваууууу, божественно

Скріншот коментарів

Нагадаємо,що раніше Олена Шоптенко заступилася за Олега Винника і відповіла всім, хто розкритикував виступ їх пари на "Танцях з зірками 2020".

Також Alyona Alyona запалила на Танцях з зірками, але суддям це не сподобалося.