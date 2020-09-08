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Надія Мейхер прокоментувала свій виступ на "Танцях з зірками": БДСМ-ники зі стажем

Вівторок 08 вересня 2020 16:44
Надія Мейхер прокоментувала свій виступ на "Танцях з зірками": БДСМ-ники зі стажем
Надія Мейхер (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Автор: Марина Настевич

Співачка заявила, що готова закохувати глядачів у себе і свого партнера

Другий прямий ефір популярного шоу "Танці з зірками" відбувся 6 вересня - на цей раз глядачі вже могли голосувати. За результатами випуску проект покинула пара Дмитра Танковича і вагітної Ілони Гвоздьової. А ось екс-"віагрянка" Надія Мейхер опинилася серед лідерів ефіру.

Співачка і дизайнер зі своїм партнером Кирилом Васюком завели зал гарячим виконанням самби. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася відео виступу і висловила свою думку про нього.

Зазначимо, що вбрання для виходу на паркет вони теж вибрали вельми відверті - так, Надія була в шкіряних топі і трусах, які доповнили рукава в сіточку і напівпрозорі брюки-кльош з бахромою.

Сама Мейхер жартівливо охрестила їх номер, як "танець БДСМ-ників зі стажем".

"Ми з Кирилом танцювали не просто Самбу. Хотілося показати взаємини дорослих, самодостатніх людей, які не соромляться показати флірт і еротику... Це невід'ємна частина життя багатьох не закомплексованих в прояві почуттів людей... І в кожній програмі нам хочеться показати різні настрої історії з життя кожного з Нас, Вас... Ми готові інтригувати, вражати, закохуватися і закохувати в себе. Ми готові, і пристрасно бажаємо поділитися з Вами Нашою невгамовною енергією", - поділилася виконавиця.

Надія Мейхер прокоментувала свій виступ на &quot;Танцях з зірками&quot;: БДСМ-ники зі стажем

Надія Мейхер і Кирило Васюк виконали сексуальну самбу на Танцях з зірками 2020 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Шанувальники по достоїнству оцінили пристрасний танець Надії, судячи із залишених під постом коментарями.

  • Шалено Жарко!!
  • Танець з таємними бажаннями
  • Надюшка,ви Богиня!!!
  • Ну що говорити...супер дівчинка
  • Уау ви просто вогонь! Пожежа!!!
  • Надя супер захопили
  • Надія, Ви неймовірна жінка!!!
  • Все супер!завараживает,і наряд теж дуже крутий.Надежла браво!
  • Ваууууу, божественно

Надія Мейхер прокоментувала свій виступ на &quot;Танцях з зірками&quot;: БДСМ-ники зі стажем

Скріншот коментарів

Нагадаємо,що раніше Олена Шоптенко заступилася за Олега Винника і відповіла всім, хто розкритикував виступ їх пари на "Танцях з зірками 2020".

Також Alyona Alyona запалила на Танцях з зірками, але суддям це не сподобалося.

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