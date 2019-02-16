Яна Соломко підігріла чутки про розлучення з чоловіком

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Шанувальники вже давно підозрюють, що в сімейному житті артистки не все гладко

Відома українська поп-співачка, колишня учасниця групи Real O і шоу "Холостяк" Яна Соломко, яка літала в Лондон з секретної метою, знову дала фанам шанс припустити, що в її особистому житті не все в порядку. Багато хто навіть підозрюють, що знаменитість розлучається зі своїм чоловіком, проте продовжує приховувати це. Приводом до цього стала остання публікація в Instagram артистки.

Поки багато зірок на День святого Валентина ділилися знімками зі своїми коханими і їм зізнавалися у любові, Яна опублікувала фото зі своєю маленькою дочкою Кірою. На фото вони ніжно труться носами одна об одну.

"Ось вона справжня любов! Всіх з днем закоханих. Любіть і цінуйте один одного!" - написала Соломко.

Фото: (instagram.com/yana.solo)

Стривожені шанувальники тут же засипали її запитаннями, чи не розлучається вона, і стали ділитися своїми припущеннями.

"А мууууж!?!?! Діти підуть з дому коли то а коханий поруч буде!!! Кожному своя любов. Дітям одна безумовна, чоловікові своя безумовна!!!";

"Ви обидві такі сонячні і дуже, дуже милі";

"Чогось тааак дратує коли до цього дня приплітають любов до діток, друзів. Кохання, як на мене може бути лише між чоловіком і жінкою. А то все інша любов!!!! Які ж ви все-таки гарні";

"Яна, не сумуйте. Просто вчіться берегти сімейне щастя і не робити її надбанням громадськості. І тоді все складеться найкращим чином";

"Яночка, сьогодні не День матері!! Сьогодні -День святого Валентина!! День всіх закоханих!!! Ви нічого не плутаєте?";

"Ви з чоловіком розлучилися або в сварці? Чому б не сказати прямо .Навіщо підігрівати чутки";

"Яночка, зрозуміло чому ти це виставила...але ні одна мама і ні одна донечка не буде щаслива без тата!!! відносини мама-донька можуть сильно зіпсувати життя доньці в майбутньому!!! наше завдання навчити наших дітей любити і будувати свої мрії підтримуючи їх! може ти ще не знаєш що таке справжня любов!!! бажаю тобі цього!!!" - пишуть фоловерів в коментарях.

Також ми писали, що Яна Соломко вразила шанувальників шикарною фігурою на снігу.

Раніше Яна Соломко поділилася з шанувальниками милими фото зі своєю донею. Артистка зводила трирічну Кіру на дитячий ранок в красивому атмосферному місці.