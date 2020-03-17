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"Почався землетрус": Ольга Сумська розповіла про екстремальні пологи

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.03.2020 - 16:26
"Почався землетрус": Ольга Сумська розповіла про екстремальні пологи
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

За словами Сумської, пологи вона точно не забуде

Народна артистка України Ольга Сумська, яка готується вдруге стати бабусею, з жахом згадує свої перші пологи. Про те, яке стихійне лихо їй довелося пережити в цей відповідальний момент, вона розповіла журналістам «Зіркового шляху» на каналі «Україна».

Старша дочка Ольги Сумської, Антоніна, вирішила з’явитися на світ під час землетрусу.

«На все життя це запам’ятала. Заходжу в кабінет, сидить мій прекрасний лікар, акушер-гінеколог, і раптом він праворуч так вжжжжж – і поїхав. Тоді ліворуч. Я так… землетрус! Уявіть собі картину – біжать всі вагітні з таким животами, попереду лікарі. А позаду чоловіки. І чогось вагітні швидше біжать, ніж чоловіки», - ділиться на каналі «Україна» акторка.

&quot;Почався землетрус&quot;: Ольга Сумська розповіла про екстремальні пологи

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

На щастя, попри емоційне потрясіння, перші пологи Ольги Сумської минули без ускладнень.

«А вже друга вагітність в мене була дуже важкою. Я приїхала вже з великим тиском. 220 на 120, це якийсь такий був дуже рідкісний діагноз, гестоз вагітних. І мене одразу поклали на операційний стіл і зробили кесарів розтин. Так з’явилася моя Гануся», - поділилась з «Зірковим шляхом» Ольга Сумська.

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