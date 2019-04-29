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"Троє в йозі": Сергій Бабкін вразив спортивним фото з вагітною дружиною

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.04.2019 - 17:14
"Троє в йозі": Сергій Бабкін вразив спортивним фото з вагітною дружиною
Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)

В очікуванні дива дружина музиканта вирішила не відмовлятися від спортивних вправ

Український музикант, учасник гурту 5'Nizza Сергій Бабкін - зразковий сім'янин і регулярно ділиться в мережі фото з коханою дружиною Сніжаною та дітьми Артуром і Веселиною. Скоро їх чекає поповнення - не так давно артист вразив шанувальників повідомленням про те, що його дружина вагітна третьою дитиною і вже знаходиться на пристойному терміні. Незважаючи на цікаве положення, пара вирішила не відмовлятися від улюбленої йоги - адже при розумному підході вона дуже корисна вагітним.

На своїй сторінці в Instagram Бабкін поділився вражаючим знімком, на якому вони з коханою завмерли в парній асані. Сергій стоїть у позі "собака головою вниз", а Сніжана лежить на його спині, при цьому тримаючи ступні ніг руками.

"Троє в йозі", - підписав фото музикант.

&quot;Троє в йозі&quot;: Сергій Бабкін вразив спортивним фото з вагітною дружиною

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)

Шанувальники пари залишили безліч захоплених і уражених коментарів.

  • "Мої улюблені йоги!"
  • "Ой, у вас дитинка в животику)) клас"
  • "Молодці!!! Ви неймовірні!!!"
  • "Ви молодці. Обожнюю вашу сім'ю""
  • Які ж ви молодці!! Обожнюю вас обох! Завжди приємно дивитися на вашу пару, душа розгортається! Легкого вам дозволу! ))) Зазвичай в тоніку, але тут у третю домінанту, сто відсотків)))"
  • "Оце так підтримка одне одного"
  • "Наші диваки! Всім краси, гармонії, любові!!!"
  • "Довіра - це дуже круто! Щастя"

Нагадаємо, нещодавно вагітна Сніжана Бабкіна зворушила мережу ніжним фото.

До речі, у Сергія Бабкіна варто повчитися романтичності і замилування своєю жінкою. Так, наприклад, співак нещодавно присвятив зворушливі рядки Сніжані.

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