Яна Соломко захопила квітучим зовнішнім виглядом після новини про розлучення

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Співачка присвячує весь час дочці і творчості

Нещодавно співачка Яна Соломко засмутила прихильників новиною про те, що вона вже якийсь час назад розлучилася зі своїм чоловіком і вони майже рік не живуть разом. І хоча чутки про це ходили давно, фанати все ж сподівалися, що їй вдасться налагодити сімейне життя. Сама артистка не сумує і присвячує весь вільний час чотирирічній дочці Кірі і своїй творчості - Яна вирішила повернутися на сцену.

На новому фото Соломко з'явилася в дуже стильному образі, а також захопила користувачів мережі квітучим зовнішнім виглядом. Співачка позувала у вузьких чорних брюках, жовтій футболці і модній червоній куртці оверсайз. Доповнили ефектний лук яскравий макіяж і фірмові кучерики Яни.

Виконавиця ніяк не підписала знімок.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Підписники тут же поспішили відзначити, що вона виглядає просто чудово, багато також похвалили яскраву куртку дівчини.

Не знаю що і сказати, ви як завжди неперевершена

Обожнюю Ваші кучеряшки. Відмінне фото

Як же мені подобаються ваші кучері

Няшечка

Червоний колір вам дуже йде

Ви така красива і стильна

Яночка Ви просто бомбически шикарна

Ви така яскрава особистість

Дуже стильний ,відмінно виглядаєте

Гарненьке фото. Така мила

Яна, ви дуже гарно виглядаєте

Ви як завжди чудово виглядаєте, посмішка супер

Вам дуже йде червоний колір

Дуже яскрава і барвиста, як завжди на висоті

Скріншот коментарів (instagram.com/yana.solo)

Нагадаємо, Яна Соломко вперше прокоментувала розлучення з чоловіком Олегом Солодуховим. Співачка зазначила, що це трагедія для сім'ї і особливо дитини.

Ми також повідомляли, що Яна Соломко поскаржилася на нерозуміння близької людини. Вона з сумом констатувала, що її не чують і не хочуть знати правду - ймовірно, маючи на увазі свого чоловіка.