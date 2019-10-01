Яна Соломко восхитила цветущим внешним видом после новости о разводе

Певица посвящает все время дочери и творчеству
Недавно певица Яна Соломко опечалила поклонников новостью о том, что она уже какое-то время назад развелась со своим мужем и они почти год не живут вместе. И хотя слухи об этом ходили давно, фанаты все же надеялись, что ей удастся наладить семейную жизнь. Сама артистка не унывает и посвящает все свободное время четырехлетней дочери Кире и своему творчеству - Яна решила вернуться на сцену.
На новом фото Соломко предстала в очень стильном образе, а также восхитила пользователей сети цветущим внешним видом. Певица позировала в облегающих черных брюках, желтой футболке и модной красной куртке оверсайз. Дополнили эффектный лук яркий макияж и фирменные кудряшки Яны.
Исполнительница никак не подписала снимок.
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)
Подписчики тут же поспешили отметить, что она выглядит просто замечательно, многие также похвалили красочную куртку девушки.
Скриншот комментариев (instagram.com/yana.solo)
Напомним, Яна Соломко впервые прокомментировала развод с мужем Олегом Солодуховым. Певица отметила, что это трагедия для семьи и особенно ребенка.
Мы также сообщали, что Яна Соломко пожаловалась на непонимание близкого человека. Она с грустью констатировала, что ее не слышат и не хотят знать правду - вероятно, имея в виду своего мужа.