"На Шер схожа": Світлана Лобода здивувала знімком без макіяжу

Шанувальники відзначили, що і без макіяжу Лобода виглядає добре
Відома українська артистка Світлана Лобода, яка активно гастролює по Росії, показала, як виглядає без макіяжу. Відповідний знімок виконавиця опублікувала на своєму акаунті в Instagram.
Фотографію співачка зробила в машині на задньому сидінні.
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
У коментарях почали активно обговорювати зовнішній вигляд Лободи. Комусь відсутність макіяжу на обличчі знаменитості сподобалося, а хтось порахував, що без мейкапу Лобода виглядає буденно:
"Яка класна";
"На Шер схожа";
"Краще всіх";
"Суперзірка";
"Розумниця, трудяга але страшно важлива і манірна зірка ";
"Без макіяжу - звичайна";
"Ви така справжня";
Скріншот коментарів: (www.instagram.com/lobodaofficial)
Ми писали, що фанати рознесли Лободу за погану сукню.
Нагадаємо, що Світлана Лобода таємно приїхала на закритий концерт Тілля Ліндеманна.
Раніше Лобода зізналася, що їй доведеться сидіти на жорсткій дієті.
Відео: (video.rbc.ua)