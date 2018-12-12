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"На Шер схожа": Світлана Лобода здивувала знімком без макіяжу

Lite » Зірки 12.12.2018 - 08:52
"На Шер схожа": Світлана Лобода здивувала знімком без макіяжу
Фото: Світлана Лобода (facebook.com/loboda.official)

Шанувальники відзначили, що і без макіяжу Лобода виглядає добре

Відома українська артистка Світлана Лобода, яка активно гастролює по Росії, показала, як виглядає без макіяжу. Відповідний знімок виконавиця опублікувала на своєму акаунті в Instagram.

Фотографію співачка зробила в машині на задньому сидінні.

&quot;На Шер схожа&quot;: Світлана Лобода здивувала знімком без макіяжуФото: (instagram.com/lobodaofficial)

У коментарях почали активно обговорювати зовнішній вигляд Лободи. Комусь відсутність макіяжу на обличчі знаменитості сподобалося, а хтось порахував, що без мейкапу Лобода виглядає буденно:

"Яка класна";

"На Шер схожа";

"Краще всіх";

"Суперзірка";

"Розумниця, трудяга але страшно важлива і манірна зірка ";

"Без макіяжу - звичайна";

"Ви така справжня";

&quot;На Шер схожа&quot;: Світлана Лобода здивувала знімком без макіяжу

Скріншот коментарів: (www.instagram.com/lobodaofficial)

Ми писали, що фанати рознесли Лободу за погану сукню.

Нагадаємо, що Світлана Лобода таємно приїхала на закритий концерт Тілля Ліндеманна.

Раніше Лобода зізналася, що їй доведеться сидіти на жорсткій дієті.

Відео: (video.rbc.ua)

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