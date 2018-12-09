"На дитину зовсім не дивиться": Ані Лорак розкритикували за неприродне фото з дочкою

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Жінку піддали жорсткій критиці

Популярну українську співачку Ані Лорак, яку раніше помітили на зйомках "блакитного вогника" на скандальному телеканалі, розкритикували за фото з дочкою. Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на опублікованому фото видно співачку та її доньку, яке чомусь зроблено в чорно-білому стилі. При цьому поки дівчинка цілує маму, Лорак дивиться на камеру. Це ж не сподобалося і фанатам співачки.

Фото: Ані Лорак сдочерью (instagram.com/anilorak)

"Мама на дитину зовсім не дивиться. Головне камера", - сказав користувач Єгор Евантада.

"Кароліна, для мене давно стала російською співачкою і ментально і музично. Україна набагато багатіша Росії і в музичному плані на дві голови вищий від нашого східного сусіда. Деградація на обличчя – повна", - підкреслив юзер Вадим Підгорецький.

"Мама не дивиться на дочку, а в об'єктив камери, займається самолюбуванням", - уточнила користувач Світлана Лебедєва.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Також ми писали про те, що Ані Лорак не так давно поділилася з підписниками знімком, на якому позує разом з легендарним діджеєм Девідом Гетта. Однак в мережі звернули увагу на неприродну талію співачки.

Нагадаємо, що новий кліп української співачки Ані Лорак на пісню "Сон" став одним з її найбільш відвертих роликів - зірка без білизни продемонструвала практично всі частини тіла, прикриваючись лише подолом блискучого довгої сукні.

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Відео: РБК-Україна