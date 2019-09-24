"На тата схожа": Лілія Ребрик без макіяжу зворушила ніжним фото з батьками

Завжди стильна і ошатна телеведуча і акторка Лілія Ребрик регулярно захоплює своїми образами для зйомок. Однак артистка не боїться також показати свою природну красу - і останнім часом робить це все частіше. Так, нещодавно вона продемонструвала свій образ зі спектаклю, і захопила свіжим і юним зовнішнім виглядом.

Зараз ведуча вирушила по роботі в своє рідне місто Чернівці і не впустила такий шанс побачитися з рідними. На своїй instagram-сторінці Лілія опублікувала ніжне фото зі своїми батьками. На знімку вона позує без косметики, з зібраним в хвіст волоссям і в спортивному одязі.

"У рідні Чернівці по роботі!!! Це ж треба, яке щастя! Приїжджайте до своїх батьків частіше! Нагадую, завтра, 24 вересня, о 7.00 ранку зустрічаємося на Соборній площі у Чернівцях. Зустрінемо @ranok_ua разом! Буде весело! Не кожного дня в центрі міста влаштовують бій подушками! До зустрічі)))" - написала Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик з батьками (instagram.com/liliia.rebrik)

Розчулені підписникизалишили багато теплих коментарів під фото, при цьому багато відзначили, що Ліля дуже схожа на тата, а також чудово виглядає.

Радість батькам .Ви виростили прекрасну україночку, красунечку

Лиличка на тата схожа!!!

Ви нереально схожі з донькою

Чудо сім'я!!!!! Ви така гарненька!!!!

Юна 17 річна дівчинка

Яка приємна зустріч! Скільки радості!

Дуже мила світлина, коли рідні разом

Гарненькі

А очі-то татові

Така гарнюча без макіяжа, дівчинка-тінейджер)))

Ліля дійсно,мінімум макіяжу і взагалі супер

Копія свого татуся))))

Альо ві Ліля копія татова

Лілія,Ви така мила ...приємно дивитися на Вас не зіпсовану цим шоу бізнесом

з татом Дуже схожа, і так, без макіяжу набагато молодше

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик захопила мережу стильним фотосетом з доньками-красунями.

Раніше Лілія Ребрик розохотила мережу жарким танцем з чоловіком Андрієм Диким.