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"На тата схожа": Лілія Ребрик без макіяжу зворушила ніжним фото з батьками

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Ведуча потрапила в рідне місто по роботі і відвідала рідних

Завжди стильна і ошатна телеведуча і акторка Лілія Ребрик регулярно захоплює своїми образами для зйомок. Однак артистка не боїться також показати свою природну красу - і останнім часом робить це все частіше. Так, нещодавно вона продемонструвала свій образ зі спектаклю, і захопила свіжим і юним зовнішнім виглядом.

Зараз ведуча вирушила по роботі в своє рідне місто Чернівці і не впустила такий шанс побачитися з рідними. На своїй instagram-сторінці Лілія опублікувала ніжне фото зі своїми батьками. На знімку вона позує без косметики, з зібраним в хвіст волоссям і в спортивному одязі.

"У рідні Чернівці по роботі!!! Це ж треба, яке щастя! Приїжджайте до своїх батьків частіше! Нагадую, завтра, 24 вересня, о 7.00 ранку зустрічаємося на Соборній площі у Чернівцях. Зустрінемо @ranok_ua разом! Буде весело! Не кожного дня в центрі міста влаштовують бій подушками! До зустрічі)))" - написала Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик з батьками (instagram.com/liliia.rebrik)

Розчулені підписникизалишили багато теплих коментарів під фото, при цьому багато відзначили, що Ліля дуже схожа на тата, а також чудово виглядає.

  • Радість батькам .Ви виростили прекрасну україночку, красунечку
  • Лиличка на тата схожа!!!
  • Ви нереально схожі з донькою
  • Чудо сім'я!!!!! Ви така гарненька!!!!
  • Юна 17 річна дівчинка
  • Яка приємна зустріч! Скільки радості!
  • Дуже мила світлина, коли рідні разом
  • Гарненькі
  • А очі-то татові
  • Така гарнюча без макіяжа, дівчинка-тінейджер)))
  • Ліля дійсно,мінімум макіяжу і взагалі супер
  • Копія свого татуся))))
  • Альо ві Ліля копія татова
  • Лілія,Ви така мила ...приємно дивитися на Вас не зіпсовану цим шоу бізнесом
  • з татом Дуже схожа, і так, без макіяжу набагато молодше

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик захопила мережу стильним фотосетом з доньками-красунями.

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