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"Ми зробили багато селфі": зірка "Скаженого весілля" розповіла про життя після фільму

Lite » Зірки 18.11.2018 - 15:30

Відео: актор Джиммі Воха-Воха розповів про життя після фільму (Youtube-канал/Світське життя)

Популярний актор Джиммі Воха-Воха, який зіграв одну з головних ролей в комедійній стрічці "Скажене весілля" розповів, як змінилося його життя після фільму. Про це він розповів Каті Осадчій в рамках "Світського життя".

"На кордоні мій паспорт взяли, придивилися, мовляв, ми тебе десь бачили. І після цього сказали, давай проходь. Я гуляв по Києву, в соборі, метро, трамваї. Були такі, хто дуже хотів зі мною сфотографуватися", - сказав він.

&quot;Ми зробили багато селфі&quot;: зірка &quot;Скаженого весілля&quot; розповіла про життя після фільму

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

У той же час Воха-Воха зізнався, що на вулицях до нього почали підходити люди.

"Це було прикольно. Ми зробили багато селфі. Я отримав багато милих повідомлень в мережі. Дуже радий, що мені вдалося залучити стільки уваги до свого героя. Я люблю Україну і українок", - підкреслив він.

&quot;Ми зробили багато селфі&quot;: зірка &quot;Скаженого весілля&quot; розповіла про життя після фільму

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

До речі, українська комедійна картина "Скажене Весілля", продюсером якої став шоумен Юрій Горбунов, побила новий рекорд. Фільм, який за перший вікенд зібрав рекордний бокс-офіс, став першим з вітчизняних стрічок, які переступили рубіж в 50 млн грн.

Як повідомлялося раніше, нещодавно був презентований другий трейлер пригодницького екшну "Дике Поле" за мотивами роману "Ворошиловград" Сергія Жадана.

Нагадаємо, що стрічка вийшла в український прокат 4 жовтня. Незадовго до прем'єри відбувся спеціальний показ фільму з участю акторів і зірок, команди картини і більше тисячі гостей. Примітно, що на презентації можна було стати свідками справжнього весілля.

Відео: РБК-Україна


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