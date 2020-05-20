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Музична родина: Катя Осадча приємною здивувала несподіваною грою на піаніно (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.05.2020 - 10:26
Музична родина: Катя Осадча приємною здивувала несподіваною грою на піаніно (відео)
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведуча користується вільним часом на карантині

Домашня ізоляція через карантин все ж дала багатьом можливість зайнятися чимось новим і відкрити в собі нові таланти. Українські селебрітіс і зовсім на два місяці залишилися без роботи із-за тотальної заборони на концерти, вечірки, презентації і т. д. Хоча Катя Осадча та її команда програми "Світське життя" проявили креативність і намагалися по можливості виходити в прямі ефіри з зірками. Крім того, на карантині телеведуча вирішила "повернутися до витоків". І згадати свій талант гри на фортепіано!

Як відомо, ще в шкільні роки Катя займалася танцями, а також ходила в музичну школу. Телеведуча розповідала в одному з інтерв'ю, що в будинок, де живе з Юрієм Горбуновим та сином Іваном, вона перевезла свій дитячий рояль. І коли є час, із задоволенням грає на ньому - для ведучої це "релаксант". І це, за словами Осадчої, відмінно допомагає переключитися з робочого ритму.

"Взагалі, для мене найкращий відпочинок – спокійні вихідні вдома, ігри з дитиною і прогулянки на свіжому повітрі", - говорила якось Осадча.

І все ж колишнє вміння вже втрачено через брак часу. На карантині теледіва вирішила відновити уроки гри на фортепіано. І навіть показала шанувальникам фрагмент такого заняття. Відповідне відео було опубліковано на youtube-сторінці Glam Wish.

Крім того, зацікавити грі на фортепіано зіркові батьки Осадча та Горбунов також хочуть 3-річного Івана. І схоже, що хлопчикові музичний інструмент подобається.

Осадча і Горунов час від часу поділяються фото і відео з сином, який сидить за піаніно і намагається підбирати мелодії.

Більш того, навіть Горбунов в одному з прямих ефірів на карантині підкреслював, що теж хоче підкорити цей інструмент.

Нагадаємо, раніше Осадча та Горбунов заінтригували спільної зйомкою з народним колоритом.

Автор: Юля Петрова

Теги Новини України Катя Осадча
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