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"Чоловік моєї мрії": дружина MONATIK'а зворушила мережу зізнанням

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.06.2019 - 12:15
"Чоловік моєї мрії": дружина MONATIK'а зворушила мережу зізнанням
Фото: Дмитро Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/irinademicheva)

Ірина Демічева показала фото з Амстердама

Дмитро Монатік рідко публікує сімейні знімки, саме тому душевні кадри з дружиною і дітьми так тепло приймають його шанувальники. Втім, друга половинка співака і його директор Ірина Демічева також нечасто балує фанів артиста кадрами з особистого архіву, а тим більш публічними зізнаннями. Але на цей раз вона зробила виняток і показала фото Дмитра, зроблене під час нещодавньої спільної поїздки в Амстердам. Відповідний кадр з'явився на сторінці дівчини у Instagram.

На знімку співак позує біля одного з об'єктів у знаменитому Музеї сучасного мистецтва Moco Museum. До речі, в його стінах представлені роботи геніїв сучасності – Бенксі і Енді Уорхола. Артист з цікавістю розглядає одну з експозицій, на якій по-англійськи написано "Мрії". Дмитро одягнений в жовту толстовку, а на плечах у нього – червоний рюкзак.

"Чоловік моєї мрії", - написала Ірина під фото англійською мовою, позначивши сторінку чоловіка.

&quot;Чоловік моєї мрії&quot;: дружина MONATIK'а зворушила мережу зізнанням

Фото: Дмитро Монатік (instagram.com/irinademicheva)

Підписники дівчини прийшли в захват від такого простого й водночас зворушливого зізнання в любові.

"Два прекрасних мрійника одного разу зустріли один одного, щоб здійснювати спільні мрії! Ви - чудові! Залишайтеся завжди такими!", "Друзі, ви такі милі!", "Бережіть один одного!" - писли коментатори.

&quot;Чоловік моєї мрії&quot;: дружина MONATIK'а зворушила мережу зізнанням

&quot;Чоловік моєї мрії&quot;: дружина MONATIK'а зворушила мережу зізнанням

&quot;Чоловік моєї мрії&quot;: дружина MONATIK'а зворушила мережу зізнанням

Скріншот коментарів

На своїй сторінці в Instagram Дмитро опублікував більше світлин з музею. На кадрах він позував на фоні робіт сучасних авторів, представлених у Moco.

 

Фото: Дмитро Монатік (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, що дружина MONATIK'а зворушила мережу сімейним днем з чоловіком і дітьми.

Раніше дружина MONATIK'а Ірина Демічева розчулила мережу ефектним фото з чоловіком.

"Солодкі пташенята": дружина Монатіка зворушила мережу кумедними фото синів Римські канікули: MONATIK з дружиною і дітьми гуляє по столиці Італії (фото)
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