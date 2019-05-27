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"Група підтримки": дружина MONATIK'а замилувала мережу сімейними кадрами з дітьми

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.05.2019 - 11:56
"Група підтримки": дружина MONATIK'а замилувала мережу сімейними кадрами з дітьми
Фото: Дмитро Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/irinademicheva)

Малюки прийшли підтримати тата на репетиціях до концерту

Зовсім скоро Дмитро Монатік, він же MONATIK, дасть великий сольний концерт на стадіоні в Києві, так що артист активно готується до такого важливого заходу. Підтримати і підбадьорити його на репетиціях прийшли найближчі люди - дружина Ірина Демічева з їхніми синами. На своїй сторінці в Instagram дружина музиканта поділилася зворушливими сімейними кадрами.

Вона опублікувала фото і відео, на яких відображені зоряний тато з діточками. Подружжя, як і раніше, не показують обличчя своїх синочків, тому малюки зняті зі спини. У ролику вони зворушливо біжать назустріч батькові.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від IrinaDemicheva (@irinademicheva)

Відео: Дмитро Монатік з синами (instagram.com/irinademicheva)

"Група підтримки прибула в репетиційні Павільйони. 6 днів залишилося і нарешті настане цей довгоочікуваний День", - підписала публікацію Ірина.

&quot;Група підтримки&quot;: дружина MONATIK'а замилувала мережу сімейними кадрами з дітьми

Фото: Дмитро Монатік з синами (instagram.com/irinademicheva)

Шанувальники залишили багато зворушених коментарів, зазначивши, що малюки помітно підросли.

  • "Ваууу, такі милі дітки"
  • "Пупсики"
  • "Які дорослі"
  • "Як же це мило"
  • "Як же пощастило цим хлопцям з батьками)"
  • "Віриш в хороше завдяки вашій родині"
  • "Боже які славні"
  • "Клас!! Милота. А для другого-динозаври дорожче всього"
  • "Милота зашкалює"
  • "На це можна дивитися вічно, милі та позитивні"
  • "найцінніші глядачі!!!"

До речі, зовсім недавно Монатік розсекретив імена своїх хлопчиків. Причому зробив він це оригінальним способом - назвав їх в одному з треків для нового альбому LOVE IT ритм під назвою "Моїм": "Це від душі. Для Дані і Платоши".

Нагадаємо, дружина MONATIK'а Ірина Демічева зачарувала стильним фото з чоловіком.

Раніше повідомлялося, що Наталя Могилевська розкрила ексклюзивні подробиці про MONATIK'а.

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"Чарівна родина": дружина MONATIK'а зачарувала стильним фото з чоловіком Ніжна і прекрасна: дружина MONATIK'а зворушила мережу "вагітними" фото
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