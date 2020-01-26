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Мурашки по шкірі: Надя Дорофєєва побувала на краю світу і позувала на краю прірви

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.01.2020 - 11:36
Мурашки по шкірі: Надя Дорофєєва побувала на краю світу і позувала на краю прірви
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Сміливі кадри зірки вразили підписників

Надя Дорофєєва з дуету "Время и Стекло", яка після романтичного усамітненого відпочинку з чоловіком Володимиром Дантесом на Мальдівах, вирішила відвідати більш багатолюдну Європу, засипала мережу кадрами з Португалії. Пара прогулялася по вулицях Лісабона і Синтри, але найбільш знаковою точкою європейських пригод став самий західний мис Євразійського континенту — мис Рока.

Зіркове подружжя сфотографувалося на тлі крутих скель у крайній західній точці Європи, і поділилися своїми відчуттями від цього місця.

Мурашки по шкірі: Надя Дорофєєва побувала на краю світу і позувала на краю прірви

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Коли зірвало дах від Португалії", - написала Надя в своєму Instagram під фото, де вона стоїть на самому краю скелі, за якою вже починається Атлантика.

У своєму акаунті Дантес зізнався, що вони з Надею "на одній хвилі" і подібні активні подорожі подобаються їм обом.

Мурашки по шкірі: Надя Дорофєєва побувала на краю світу і позувала на краю прірви

Фото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/vladimirdantes)

На фото пара позували в куртках і шапках і підписники відзначили, що навіть якщо зараз в Португалії не туристичний сезон через низькі температури, відвідати таку пам'ятку все ж варто.

Мурашки по шкірі: Надя Дорофєєва побувала на краю світу і позувала на краю прірвиФото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

А ще їм здалося, що Надя "краде" одяг з гардеробу чоловіка, тому що її толстовка підозріло схожа на чоловічу.

  • Красива Надя на тлі краси
  • Вааай, навіщо ж так красиво?
  • Толстовку у Вови віджала?
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  • Як красиво,прям мурашки по шкірі, від перегляду фотографії
  • Красотища яка
Мурашки по шкірі: Надя Дорофєєва побувала на краю світу і позувала на краю прірвиФото: Надя Дорофєєва та Володимир Дантес (instagram.com/nadyadorofeeva)

Варто відзначити, що сміливі кадри над океанічної прірвою зовсім не означають, що співачка абсолютно безстрашна, адже нещодавно Надя Дорофєєва розповідаючи цікаві факти про себе, раптово зізналася у своїх страхах і комлпексах.

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Новини України Надя ДорофеєваВладимир Дантес
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