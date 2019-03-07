"Можна побалувати себе": Ані Лорак показала, як порушує строгу дієту

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка не змогла відмовити собі в кулінарній слабкості

Відома співачка Ані Лорак стежить за своєю фігурою, адже відверті концертні вбрання вимагають ідеальності форм. Чого тільки вартий її образ у бандажній сукні, що повторює точені вигини тіла! Втім, іноді артистка може собі дозволити невеликі гастрономічні радості. Фото свого калорійного, але апетитного обіду вона поділилася в Instagram.

Співачка сидить на кріслі серед вишуканих інтер'єрів, одягнена просто і зі смаком – чорна водолазка і класичні джинси з високою посадкою. Вона з насолодою їсть пасту, а поруч на столі стоїть келих.

"Іноді можна побалувати себе смачною пастою. А яка ваша улюблена страва?" - поцікавилася вона у фоловерів.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Шанувальники вирішили поділитися своїми кулінарними уподобаннями, а також зазначили, що стрункій Кароліні маленькі гастрономічні радості нітрохи не зашкодять. Її зовнішній вигляд порадував підписників, про що вони поспішили написати своїй улюблениці.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

"Просто милуюся", "Насолоджуйтесь", "Ну чому така гарна?!", "З вашою фігурою можна і не іноді", "Кароліна, ви неймовірні", "Таку неймовірну фігуру корисно балувати пастою!", "Яка Ви красива, ну, очей не відірвати!", "Чудова, прекрасна жінка!" - писали інтернет-користувачі.

Нагадаємо, що Ані Лорак роздражнила мережу фото в топі з відкритою спиною, звабивши шикарним бюстом.

До слова, Ані Лорак вміє бути неповторною не тільки у відвертих вбраннях, але і блищати в стриманих і елегантних образах, як, наприклад, у чорному тотал-лук з високою зачіскою.

Відео: РБК-Україна