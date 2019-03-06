Тіло богині: 40-річна Ані Лорак у бандажному платті захопила фанів

Ані Лорак продовжує радувати своїх фанатів
Ані Лорак, яка здивувала розкішним бюстом в облягаючому топі, в цей раз захопила своїх шанувальників фігурою в сукні. Нову фотографію співачка виклала на своїй сторінці в Instagram.
Чорно-білий знімок української співачки явно припав до душі її прихильникам, які не скупилися на коментарі і не приховували свій захват.
Фото: instagram.com/anilorak
"Дуже витончено!", - прокоментувала marinashell13.
"Досконала", - написала 8to_mami.
"Неймовірно красива фігура, я захоплююся вами", - зазначила liudmilavasilishin.
"До чого ж гарна!", - написала marinamihailova65.
"Розлучення на користь пішло!", - підкреслив storozhenkodmitro.
"Цікаво, скільки ще фотографій з цієї шикарній фотосесії?", - прокоментувала lazloraklove17.
"Стильно і красиво", - написала galinaduloglo.
"Красуня у всьому! Довше нас усіх тіш", - зазначила irinasokolova830.
"Елегантні, витончені, божественні! Талант - Ваше найкраще надбання!", - написала laura_iz_luvra.
"Фігура просто шик", - прокоментувала mg_19_al.
"Я не люблю чб фото, але це шедевр!", - зазначила alenasing4752.
"Ідеальна у всьому", - написала anilorakxsoul.
Нагадаємо, що Ані Лорак показала сексуальні ретро-фото з 2000-х років.
Раніше повідомлялося, що Ані Лорак спокусила мережу фото в червоному вбранні.