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Тіло богині: 40-річна Ані Лорак у бандажному платті захопила фанів

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.03.2019 - 22:03
Тіло богині: 40-річна Ані Лорак у бандажному платті захопила фанів
Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак продовжує радувати своїх фанатів

Ані Лорак, яка здивувала розкішним бюстом в облягаючому топі, в цей раз захопила своїх шанувальників фігурою в сукні. Нову фотографію співачка виклала на своїй сторінці в Instagram.

Чорно-білий знімок української співачки явно припав до душі її прихильникам, які не скупилися на коментарі і не приховували свій захват.

Тіло богині: 40-річна Ані Лорак у бандажному платті захопила фанів

Фото: instagram.com/anilorak

"Дуже витончено!", - прокоментувала marinashell13.

"Досконала", - написала 8to_mami.

"Неймовірно красива фігура, я захоплююся вами", - зазначила liudmilavasilishin.

"До чого ж гарна!", - написала marinamihailova65.

"Розлучення на користь пішло!", - підкреслив storozhenkodmitro.

"Цікаво, скільки ще фотографій з цієї шикарній фотосесії?", - прокоментувала lazloraklove17.

"Стильно і красиво", - написала galinaduloglo.

"Красуня у всьому! Довше нас усіх тіш", - зазначила irinasokolova830.

"Елегантні, витончені, божественні! Талант - Ваше найкраще надбання!", - написала laura_iz_luvra.

"Фігура просто шик", - прокоментувала mg_19_al.

"Я не люблю чб фото, але це шедевр!", - зазначила alenasing4752.

"Ідеальна у всьому", - написала anilorakxsoul.

Нагадаємо, що Ані Лорак показала сексуальні ретро-фото з 2000-х років.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак спокусила мережу фото в червоному вбранні.

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