Казково гарна: Ані Лорак здивувала розкішним бюстом в облягаючому топі

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Як зазвичай, Лорак заінтригувала фанів філософської цитатою

Ані Лорак, схоже вирішила остаточно розвінчати чутки про свою вагітність, які стали все частіше з'являтися в мережі. Так, на своїй instagram-сторінці Лорак опублікувала нове яскраве фото, на якому демонструє спортивну фігуру. Тонку талію виконавиця підкреслила облягаючим чорним топом з привабливо відкритою спиною.

При цьому Лорак позує в якомусь будинку з дуже розкішним інтер'єром. На тлі бачимо мармурові сходи з кованими поручнями, широкий передпокій переходить в гостьову кімнату... Шанувальники співачки припустили, що це її будинок. Однак це не підтверджено.

Свій образ Ані Лорак доповнила класичними блакитними джинсами із завищеною посадкою. Волосся, як правило, випрямлене і акуратно укладене. Макіяж з акцентом на очі – відносно спокійний.

"Кожен день - це усе життя в мініатюрі", — інтригуюче підписала новий знімок Ані.

Стильна Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

При цьому підписники Лорак не могли не відзначити, що на опублікованому знімку як не можна краще виділяється пишний бюст виконавиці.

"Красуня просто шикарна"

"А ми кожен день милуємося вами!"

"Очі - дзеркало душі! Ось такою вона мені подобається)"

"Ооо, смачна яка"

"Дуже гарні груди"

"У вас дуже гарний будинок"

"Боже! Незрівнянна Кароліна"

"Красива жінка, запорука гармонії!"

"Розкішний бюст"

"Хорошого дня в любові і гармонії з собою!" — підсумувала свій пост Кароліна

До речі, раніше Кароліна вже публікувала фото в цьому образі, в цьому ж інтер'єрі:

"Обміркуй стезю свою та нехай кроки твої будуть тверді", — підписала вона тоді своє стильне фото.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, раніше Ані Лорак показала свої рідкісні раритетні фото ще 2000-х років.

Також до цього Лорак здивувала скромним ультра-чорним образом і незвичайною зачіскою.