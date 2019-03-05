Казково гарна: Ані Лорак здивувала розкішним бюстом в облягаючому топі

Як зазвичай, Лорак заінтригувала фанів філософської цитатою
Ані Лорак, схоже вирішила остаточно розвінчати чутки про свою вагітність, які стали все частіше з'являтися в мережі. Так, на своїй instagram-сторінці Лорак опублікувала нове яскраве фото, на якому демонструє спортивну фігуру. Тонку талію виконавиця підкреслила облягаючим чорним топом з привабливо відкритою спиною.
При цьому Лорак позує в якомусь будинку з дуже розкішним інтер'єром. На тлі бачимо мармурові сходи з кованими поручнями, широкий передпокій переходить в гостьову кімнату... Шанувальники співачки припустили, що це її будинок. Однак це не підтверджено.
Свій образ Ані Лорак доповнила класичними блакитними джинсами із завищеною посадкою. Волосся, як правило, випрямлене і акуратно укладене. Макіяж з акцентом на очі – відносно спокійний.
"Кожен день - це усе життя в мініатюрі", — інтригуюче підписала новий знімок Ані.
Стильна Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
При цьому підписники Лорак не могли не відзначити, що на опублікованому знімку як не можна краще виділяється пишний бюст виконавиці.
"Хорошого дня в любові і гармонії з собою!" — підсумувала свій пост Кароліна
До речі, раніше Кароліна вже публікувала фото в цьому образі, в цьому ж інтер'єрі:
"Обміркуй стезю свою та нехай кроки твої будуть тверді", — підписала вона тоді своє стильне фото.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, раніше Ані Лорак показала свої рідкісні раритетні фото ще 2000-х років.
Також до цього Лорак здивувала скромним ультра-чорним образом і незвичайною зачіскою.