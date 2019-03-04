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Ані Лорак здивувала скромним ультра-чорним образом і незвичайною зачіскою

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.03.2019 - 15:47
Ані Лорак здивувала скромним ультра-чорним образом і незвичайною зачіскою
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка з'явилася в незвичному скромному вбранні, який високо оцінили фолловери артистки

Ані Лорак, яка нещодавно показала в соцмережах знімок у звабливій червоній сукні з глибоким декольте, на цей раз постала в достатньо скромному образі, який здивував шанувальників артистки.

Вбрання української співачки складалося зі спідниці-олівець простого крою і блузки з злегка прозорого матеріалу з об'ємними рукавами. Образ співачка доповнила ботильйонами на високій платформі і високими підборами, непрозорими колготками і сумочкою. Весь ансамбль був об'єднаний чорним кольором, який додав елегантності співачці і отримав позитивний відгук у соцмережах.

Ані Лорак здивувала скромним ультра-чорним образом і незвичайною зачіскою

Фото: (instagram.com/anilorak)

Примітно те, що на знаменитості практично не було прикрас, в короткому відео і на парі фотографій помітно, що Ані прикрасила себе тільки скромним колечком і ледь помітними сережками. А от зачіска співачки заслуговує окремої уваги, оскільки такий високий і об'ємний пучок, який зробила Лорак в цей раз, вона робить не часто.

Ані Лорак здивувала скромним ультра-чорним образом і незвичайною зачіскою

Фото: (instagram.com/anilorak)

Такий вихід української співачки привернув велику увагу аудиторії, адже вона з'явилася на врученні російської музичної премії, а деякі підписники зірки в Instagram припустили, що вона можливо буде її ведучою.

  • "Така красуня!!!" - ly_mila
  • "Сильна і велика, моя улюблена Ані Лорак, всі ваші перемоги і біди завжди переживаю з Вами" - bondariruna2018
  • "Ані в ролі ведучої???" - ah_annette
  • "Кароліна, дуже гарна!!!! Фатальна краса, стиль, розум і чарівність!!! Вам дуже йде такий образ!!!" - shch_nastenchik
  • "Чарівна!!!!" - deevaolia
  • "як відірватись від екрану, краща" - lady.karo
  • "Богиня!" - lisagribkova
  • "Яка ж красива жінка! Дуже жіночна!" - aniri8iri
  • "Каролиша, Ви нереально красива. Просто чесне слово втратила дар мови. Наша Діва-неповторна" - anilorak.17
  • "Дуже елегантна! І без блискіток))" — gulevskaiaanzhelika.

Ані Лорак здивувала скромним ультра-чорним образом і незвичайною зачіскоюФото: (instagram.com/anilorak)

Варто відзначити, що фасон спідниці, який повністю підкреслив стегна і живіт Ані Лорак, остаточно розвіяв здогадки і сумніви про те, що співачка перебувати в "цікавому положенні".

Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак викликала ажіотаж у мережі зворушливою стильною фотосесією з дочкою Софією.

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