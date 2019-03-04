Ані Лорак здивувала скромним ультра-чорним образом і незвичайною зачіскою

Співачка з'явилася в незвичному скромному вбранні, який високо оцінили фолловери артистки
Ані Лорак, яка нещодавно показала в соцмережах знімок у звабливій червоній сукні з глибоким декольте, на цей раз постала в достатньо скромному образі, який здивував шанувальників артистки.
Вбрання української співачки складалося зі спідниці-олівець простого крою і блузки з злегка прозорого матеріалу з об'ємними рукавами. Образ співачка доповнила ботильйонами на високій платформі і високими підборами, непрозорими колготками і сумочкою. Весь ансамбль був об'єднаний чорним кольором, який додав елегантності співачці і отримав позитивний відгук у соцмережах.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Примітно те, що на знаменитості практично не було прикрас, в короткому відео і на парі фотографій помітно, що Ані прикрасила себе тільки скромним колечком і ледь помітними сережками. А от зачіска співачки заслуговує окремої уваги, оскільки такий високий і об'ємний пучок, який зробила Лорак в цей раз, вона робить не часто.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Такий вихід української співачки привернув велику увагу аудиторії, адже вона з'явилася на врученні російської музичної премії, а деякі підписники зірки в Instagram припустили, що вона можливо буде її ведучою.
Фото: (instagram.com/anilorak)
Варто відзначити, що фасон спідниці, який повністю підкреслив стегна і живіт Ані Лорак, остаточно розвіяв здогадки і сумніви про те, що співачка перебувати в "цікавому положенні".
Нагадаємо, що нещодавно Ані Лорак викликала ажіотаж у мережі зворушливою стильною фотосесією з дочкою Софією.