Можна тільки мріяти! Ольга Сумська в одному халаті показала, де і з ким зустрічає 54-річчя

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Акторка показала обличчя без макіяжу

Ольга Сумська – ідеал краси та жіночої чарівності для багатьох українок. Актриса чудово виглядає, ретельно стежить за собою, чудово готує, а її ролі завжди яскраві та запам'ятовуються. Незважаючи на те, що Ольга двічі бабуся, вона виглядає моложаво і квітучо. А 22 серпня актриса святкує день народження. В цьому році їй виповнилося 54 роки! Ольга зустріла значиму дату за кордоном в компанії коханого чоловіка, актора Віталія Борисюка.

Актриса опублікувала на сторінці пару відео, на яких відображена на балконі готельного номера в одному халаті і без макіяжу. Поруч з нею – коханий чоловік.

"Про такому день народження можна тільки мріяти!" - запевнила щаслива Ольга на камеру і показала вид з балкона на басейн, море і пальми. А її чоловік розсекретив місцезнаходження пари – Єгипет, курорт Шарм-ель-Шейх. На одному з відео він з пляшкою шампанського, дощиком і конфетті в руках вітає дружину, яка в цей час знімає те, що відбувається на телефон. І ніжно називає її "Лялюня".

"Доброго ранку! Happy Birthday to Me! Починаємо святкувати у фантастичному місці!Червоне море,нарешті!Це щастя!" - зізналася натхненна актриса.

Нагадаємо, що раніше Ольга Сумська висловилася про пластику і уколи краси. Вона зізналася, що пробувала ін'єкції, але результат їй не сподобався – у жінки була порушена міміка обличчя. Актриса віддає перевагу розумному домашньому догляду.