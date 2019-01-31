"Можна милуватися вічно": Полякова у міні захопила нескінченними ногами

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Після відпочинку на островах співачка повернулася до активної роботи

"Королева ночі" української естради Оля Полякова, яка відсвяткувала своє 35-річчя в Таїланді, вкотре похвалилася в мережі своїми довгими ногами і спокусливою фігурою. Співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram барвистий знімок зі зйомок програми "Дивовижні люди".

На фото відпочивша Оля сидить у кріслі в міні-сукні кольору фуксії з глибоким декольте. Довжина сукні і поза артистки демонструють її просто-таки нескінченні ноги у всій красі.

"Всім привіт, ми знімаємо #дивовижнілюди, а ви шо там?)" - поцікавилася виконавиця у підписників.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Судячи з усього, Полякова чудово відпочила разом з родиною в теплих краях і тепер активно приступила до роботи, в тому числі і зйомок в різних телешоу.

Шанувальники залишилися в захваті від зовнішнього вигляду і фігури артистки і засипали її компліментами, а також зізналися, що з нетерпінням чекають виходу передачі з улюбленою співачкою.

"А ми вами любуемось!";

"Богиня! Ти наша Королева";

"Балдеем від вас";

"Поляковою можна милуватися вічно";

"Захоплююсь вами, яка ж гарна";

"Дивимось на ваші дивовижні ноги";

"А ноги, ноги... !!!";

"Умничка! Зразок наполегливої постійної праці над собою! Результат шикарний!!!" - пишуть фоловери.

Скріншот коментарів: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, Оля Полякова відверто зізналася, чому не спить з чоловіком.

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Суперблондинка Оля Полякова (відео: РБК-Україна)