Моя принцеса: Ані Лорак відсвяткувала день народження дочки в компанії Кіркорова

Українська співачка Ані Лорак, що проживає в Росії, показала в мережі підрослу дочка від колишнього чоловіка Мурата Налчаджіоглу. 9 червня Софії виповнилося дев'ять років і зіркова мама трепетно привітала її в Instagram, поділившись ніжним фото з малятком. На знімку Кароліна цілує дівчину в щоку, поки та грає на фортепіано.

"Всі найніжніші обійми любові, всі зірки на небі світять для тебе, моя принцеса Софія! З Днем народження, моя донечко! Будь завжди щаслива!" - зворушливо привітала донечку артистка.

Ані Лорак зворушливо привітала дочку Софію з 9-річчям (фото: instagram.com/anilorak)

Пізніше Лорак показала і кадри з яскравого свята, який вона влаштувала для Софії. Співачка організувала красиву фотозону з кульками і банером, на якому було зображення дівчинки. Вечірка провходила на свіжому повітрі на терасі, а для гостей поставили білосніжний намет, де розмістили стіл із частуваннями.

Ані Лорак із задоволенням позувала для фото з іменинницею і зірковими гостями - привітати Софію приїхав її хрещений Філіп Кіркоров зі своїми дітьми Мартіном і Аллою-Вікторією.

Зазначимо, що співачка вибрала для свята чорну сукню-бюстьє по фігурі і босоніжки на підборах. Її дочка також була в чорній сукні з білим комірцем і оборками на рукавах, а також білих гольфах і кросівках.

"Спасибі всім за теплі привітання! Спасибі коханому хрещеному", - підписала знімки співачка.

Ані Лорак показала фото з вечірки на честь дня народження дочки Софії (фото: instagram.com/anilorak)

В свою очереь батько Софії і колишній чоловік Лорак Мурат Налчаджиоглу на своїй сторінці в Instagram опублікував фотопідбірку з зображенням дочки в різні періоди її життя. Судячи з усього, на вечірці він не був присутній.



"З днем народження, моя любов. Маленька дівчинка стає леді", – написав екс-чоловік співачки.

Тато Софії привітав малечу в мережі (фото: instagram.com/muratnalca)

Знамениті колеги і друзі Лорак приєдналися до привітань і залишили теплі слова для Софії в коментарях.

"@anilorak з іменинницею!! Здоров'я малятку і бути щасливою дівчинкою на радість мамі", - пише Світлана Лобода.

"Вітаю красуню-Софійку з Днем народження!!!" - приєднався Ігор Крутий.

"З Днем Народження, Сонечку!!!" - не залишився в стороні близький друг Лорак, Сергій Лазарєв.

"З днем народження! Ура! Соня, нехай всі мрії збуваються і щастя наповнює душу! Обіймаю вас", - побажала Лілія Подкопаєва.

Нагадаємо. нещодавно Ані Лорак і Сергій Лазарєв розбурхали мережу ніжним селфи і знову викликали чутки про свій можливий роман.