"Моя маленька балерина": Слава з НеАнгелів розчулила фото з донечкою

Співачка зізналася, що в маленької не було настрою займатися
Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська - щаслива мама двох малюків і намагається проводити з дітьми якомога більше часу, а також різнобічно їх розвивати. Приміром, вона зводила трирічну доньку Лауру на заняття балетом. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася милим фото з малятком.
На знімку Слава відображена в обнімку з дочкою, яка тримає в руках букет квітів. Зазначимо, що виконавиця одягнена в сарафан з квітковим принтом, а доповнила образ сонцезахисними окулярами. При цьому у Лаури не дуже задоволене обличчя.
"Моя маленька балерина. Сьогодні у нас був відкритий урок з балету, але не було настрою", - поділилася Камінська.
Фото: Слава Камінська з донькою (instagram.com/babaslavka)
Підписники співачки залишили багато зворушених відгуків, відзначаючи красу малятка.
Нагадаємо, Слава з НеАнгелів вразила шанувальників пишними "губами-цукерками".
Ми також писали, що Слава Камінська і Леся Нікітюк в однакових вбраннях вразили схожістю на зйомках ТВ-шоу "Хто зверху".
До речі, Слава з НеАнгелів показала, як веселилася в Тель-Авіві. Співачка зробила кілька яскравих фото - з Кончітою Вурст і Мамою Вєрки Сердючки.