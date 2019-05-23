"Моя маленька балерина": Слава з НеАнгелів розчулила фото з донечкою

Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)

Співачка зізналася, що в маленької не було настрою займатися

Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська - щаслива мама двох малюків і намагається проводити з дітьми якомога більше часу, а також різнобічно їх розвивати. Приміром, вона зводила трирічну доньку Лауру на заняття балетом. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася милим фото з малятком.

На знімку Слава відображена в обнімку з дочкою, яка тримає в руках букет квітів. Зазначимо, що виконавиця одягнена в сарафан з квітковим принтом, а доповнила образ сонцезахисними окулярами. При цьому у Лаури не дуже задоволене обличчя.

"Моя маленька балерина. Сьогодні у нас був відкритий урок з балету, але не було настрою", - поділилася Камінська.

Фото: Слава Камінська з донькою (instagram.com/babaslavka)

Підписники співачки залишили багато зворушених відгуків, відзначаючи красу малятка.

"Бозе мій ці бровки

"Така дівчинка хороша)"

"Смачна мамина солодкість"

"Ну така вже мила зайчик"

"Красоточки"

"Така мала у вас прикольна..ці гримаси її...просто супер...чарівна...)"

"Ви дуже класні"

"Солодкі!"

"Моя рыбочка"

"Яка вона мила"

"Красуні"

"Бозі... яка ж вона красуня. не можу намилуватися"

"Судячи з фотографій, ваша манюня не любити грати на камеру )"

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів вразила шанувальників пишними "губами-цукерками".

Ми також писали, що Слава Камінська і Леся Нікітюк в однакових вбраннях вразили схожістю на зйомках ТВ-шоу "Хто зверху".

До речі, Слава з НеАнгелів показала, як веселилася в Тель-Авіві. Співачка зробила кілька яскравих фото - з Кончітою Вурст і Мамою Вєрки Сердючки.