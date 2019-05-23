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"Моя маленька балерина": Слава з НеАнгелів розчулила фото з донечкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.05.2019 - 11:25
"Моя маленька балерина": Слава з НеАнгелів розчулила фото з донечкою
Фото: Слава Камінська з дітьми (instagram.com/babaslavka)

Співачка зізналася, що в маленької не було настрою займатися

Учасниця групи "НеАнгели" Слава Камінська - щаслива мама двох малюків і намагається проводити з дітьми якомога більше часу, а також різнобічно їх розвивати. Приміром, вона зводила трирічну доньку Лауру на заняття балетом. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася милим фото з малятком.

На знімку Слава відображена в обнімку з дочкою, яка тримає в руках букет квітів. Зазначимо, що виконавиця одягнена в сарафан з квітковим принтом, а доповнила образ сонцезахисними окулярами. При цьому у Лаури не дуже задоволене обличчя.

"Моя маленька балерина. Сьогодні у нас був відкритий урок з балету, але не було настрою", - поділилася Камінська.

&quot;Моя маленька балерина&quot;: Слава з НеАнгелів розчулила фото з донечкою

Фото: Слава Камінська з донькою (instagram.com/babaslavka)

Підписники співачки залишили багато зворушених відгуків, відзначаючи красу малятка.

  • "Бозе мій ці бровки
  • "Така дівчинка хороша)"
  • "Смачна мамина солодкість"
  • "Ну така вже мила зайчик"
  • "Красоточки"
  • "Така мала у вас прикольна..ці гримаси її...просто супер...чарівна...)"
  • "Ви дуже класні"
  • "Солодкі!"
  • "Моя рыбочка"
  • "Яка вона мила"
  • "Красуні"
  • "Бозі... яка ж вона красуня. не можу намилуватися"
  • "Судячи з фотографій, ваша манюня не любити грати на камеру )"

Нагадаємо, Слава з НеАнгелів вразила шанувальників пишними "губами-цукерками".

Ми також писали, що Слава Камінська і Леся Нікітюк в однакових вбраннях вразили схожістю на зйомках ТВ-шоу "Хто зверху".

До речі, Слава з НеАнгелів показала, як веселилася в Тель-Авіві. Співачка зробила кілька яскравих фото - з Кончітою Вурст і Мамою Вєрки Сердючки.

Лялечка: Слава з НеАнгелів вразила шанувальників пишними "губами-цукерками" Лялечки: Слава Камінська і Леся Нікітюк в однакових вбраннях вразили схожістю
Новини України НеАнгелыдочьСлава Камінська
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