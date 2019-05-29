"Моя любов-безмежна": Лорак розбурхала мережу зухвалим образом без білизни

Співачка також залишила інтригуючий підпис під публікацією
Відома співачка Ані Лорак схвилювала шанувальників вельми сміливим і відвертим знімком, яким вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото зірка позує в укорочених брюках пісочного кольору, а також облягаючій темно-сірій кофтині з вирізом буквально до пупка.
Пікантне декольте оформлено шнурівкою, при цьому артистка не стала надягати бюстгальтер, що чітко видно на знімку.
Кароліна доповнила образ босоніжками на підборах і сонцезахисними окулярами.
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Під публікацією вона залишила дещо інтригуюче послання.
"Твоя увага безцінна... Моя любов безмежна", - написала Лорак.
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фолловери виконавиці тут же почали гадати, кому присвячені ці слова. Що стосується образу Ані, тут думки фанів розділилися - одні пишуть, що вона прекрасна і сексуальна, інші ж знайшли його не зовсім вдалим.
Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак зачарувала новим ніжним фото.
Раніше Ані Лорак зворушила мережу душевним знімком з донькою Сонею.
До речі, нещодавно Ані Лорак неоднозначну зробила заяву і тим самим натякнула на вагітність.