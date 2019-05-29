"Моя любов-безмежна": Лорак розбурхала мережу зухвалим образом без білизни

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка також залишила інтригуючий підпис під публікацією

Відома співачка Ані Лорак схвилювала шанувальників вельми сміливим і відвертим знімком, яким вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фото зірка позує в укорочених брюках пісочного кольору, а також облягаючій темно-сірій кофтині з вирізом буквально до пупка.

Пікантне декольте оформлено шнурівкою, при цьому артистка не стала надягати бюстгальтер, що чітко видно на знімку.

Кароліна доповнила образ босоніжками на підборах і сонцезахисними окулярами.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Під публікацією вона залишила дещо інтригуюче послання.

"Твоя увага безцінна... Моя любов безмежна", - написала Лорак.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Фолловери виконавиці тут же почали гадати, кому присвячені ці слова. Що стосується образу Ані, тут думки фанів розділилися - одні пишуть, що вона прекрасна і сексуальна, інші ж знайшли його не зовсім вдалим.

"З кожним разом все красивіше і сексуальніше. куди? як? нереальна жінка"

"Дуже стильна і сексуальна...Вогонь!"

"Такі фото роблять жінки отчаевшиеся..жахливо.У стиліста вихідний?"

"Аня, вам цей наряд не зовсім підходить! Попередні краще!"

"Магічно сексуальна"

"Зніміть це негайно. Ви Королева краси, що Ви на себе напнули))"

"Я втратила дар мови! Яка Ви красива і сексуальна!"

"Шикарна жінка"

"Видно, що ви щасливі по-справжньому. Кароліна, чудово виглядаєте!! Чудового вам дня"

"Самий неймовірно-божевільний стиль!"

"А ліфчик де загубила?"

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак зачарувала новим ніжним фото.

Раніше Ані Лорак зворушила мережу душевним знімком з донькою Сонею.

До речі, нещодавно Ані Лорак неоднозначну зробила заяву і тим самим натякнула на вагітність.