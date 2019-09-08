"Моя ідеальна жінка": Сергій та Сніжана Бабкіни зворушливо привітали донечку з днем народження

Сергій та Сніжана Бабкіни — відмінний приклад веселої і люблячої сім'ї. Зовсім недавно вони втретє стали батьками, що не завадило їм за кілька місяців усім сімейством, включаючи малюка Єлисея, відправитися на відпочинок. Набравшись сонця і позитиву на мальовничій Сардинії, Бабкіни повернулися до звичайного повсякденного життя, а старші діти відправилися в школу.

У вересні дочка артистів Веселина також відзначає день народження — 7 числа дівчинці виповнилося дев'ять років. Люблячі батьки влаштували їй яскраве і веселе свято з друзями на відкритому повітрі, а також зворушливо привітали малечу в соцмережах.

Так, музикант опублікував фото именинниці, яка для свята вибрала барвисту смугасту футболку і чорну "спідницю балерини", доповнюють образ кросівки і два милих хвостики на голові. Веселина тримає в руках набір барвистих надувних кульок самих різних форм і кольорів — так, один з них яскраво-рожевий у вигляді цифри "9".

Фото: донька Сергія та Сніжани Бабкіних Веселіна (instagram.com/babkin_official)

“Моя ідеальна жінка. Моя ідеальна мати моїх ідеальних онуків. Моя ідеальна Планета, з ідеальним кліматом і ландшафтом. Обожнюю цей світ Ти чудова, чарівна, неперевершена Поруч з тобою я таю як лід. Я стаю слабким і беззахисним, і мені це так подобається. Тобі вже 9 років любов моя. Я не знаю, чесно кажучи, як це сталося. Невже я щось упустив? Начебто немає. Кожну секунду пам'ятаю. Час так стрімко. Але я завжди поруч - був, є і буду" - зворушливо звернувся до дочки Бабкін.

Звичайно ж, мама Сніжана теж не залишила дівчинку без теплих слів. Вона виклала схожий знімок з Веселиною і кульками.

“Моя Любов!!! Моя копія. Обожнюю!" - написала артистка.

Фото: донька Сергія та Сніжани Бабкіних Веселіна (instagram.com/babkin_official)

Вона також показала фото з чоловіком на тлі прикрашеного стенду з написом Slime party – саме в цьому стилі була вечірка дівчинки.

Фото: донька Сергія та Сніжани Бабкіних Веселіна святкує день народження (instagram.com/babkin_official)

Підписники гордих батьків приєдналися до привітань і залишили безліч теплих і душевних коментарів.

Які слова, аж до мурашок) вітаю!!!

Іменинницю і батьків зі святом. Миру ,добра,кохання вашій родині

З іменинницею всю сім'ю

Як хочеться,що б моя дочка, чула такі слова від папи! Так і всі дівчатка виростають справжніми жінками,коли бачать і відчувають таку любов від обожнюваного татуся!!!

Сергій, наскільки чуттєво написано, зворушливо до неможливості

Боже, як зворушливо читати такі послання-листа своєї дочки, своїй коханій дівчинці! Це дорогого коштує!

Дивовижні слова

Супер!!!мої вітання вашій родині!

Які чудові слова в одночас кумедні але в одночас з глибоким змістом, прям сльози на очах. Вітаю іменинницю

Дуже душевно і красиво написано! Вітаємо!

Скріншот коментарів (instagram.com/babkin_official)

Нагадаємо, Сніжана Бабкіна показала метушливий ранок з сином і чоловіком після повернення з відпочинку в Італії.

Раніше мережу розчулив танець Сергія Бабкіна біля басейну з маленьким сином на руках.