"Мій палкий італієць": переможниця Холостяк 9 розбурхала мережу пляжними фото

Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Даша Квіткова задала шанувальникам непросту задачу

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова проводять вільний час у подорожах. Нещодавно пара повернулася з Парижа, встигла побувати на Одеському кінофестивалі, а гарячий вікенд провела в Єгипті. Правда, не обійшлося без пригод – в аеропорту закохані забули паспорт Даші, але проблема швидко вирішилася. Не обійшлося і без приємних зустрічей – в Шарм-ель-Шейху Микита зустрів свою вчительку, з якою не бачився 14 років, про що повідомив в соцмережі. Пара засмагала, купалася і насолоджувалася сонцем і компанією один одного, не забуваючи влаштовувати жаркі фотосети. Так, в Instagram Даша опублікувала гаряче фото з коханим.

Дівчина позує в бікіні на фоні моря. Вона доповнила пляжний образ аксесуарами – сережками-кільцями з великими намистинами-перлинками, браслетом, парочкою каблучок і тонким ланцюжком. Даша міцніше притулилася до Микити і обійняла його за плечі.

Фото: Микита Добринін і Дарина Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Мій гарячий італієць. Граємо в "Вірю/не вірю"?

Я пишу вам факти, з них 3 неправдиві.

1.Ми обидва кучеряві.

2.Я не люблю солодке.

3.Ми возимо з собою фотографа.

4.У нас однакові родимі плями, на одному і тому ж місці.

5.Ми любимо танцювати.

6.Я не люблю рано прокидатися.

7.У нас однаковий музичний смак.

8.Ми любимо гори.

9.У нас є парні татуювання.

10.Микита любить чорний кофе", - спантеличила вона шанувальників.

Пізніше Даша вирішила розкрити секрет і опублікувала правильні відповіді. Вона супроводила пост пікантним пляжним фото, на якому ніжитися, лежачи на піску. Засмагла обраниця Микити продемонструвала апетитні форми і пружні сідниці.

Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)

"Правдиві факти про нас:

1.Ми обидва з кучерявими волоссям.

4.Дивно, але так, у нас однакові родимі плями, на одному і тому ж місці. Ми виявили це ще на проекті.

5. Щоранку ми починаємо з танців.

6. Я точно не ранковий людина, мені дуже важко прокидатися.

7. Ми слухаємо одну і ту ж музику.

8. Теж вірно, кайфуємо від гір.

10. Микита любить чорну каву, а я каву з молоком.

Неправда:

2. Я не люблю солодке? Це точно не про мене. Загорніть з собою ще три шматочка тортика.

3.Ми не возимо з собою ніякого фотографа

9. У нас немає парних татуювань", - розкрила вона всі карти.

Шанувальники прийшли в захват від споглядання палкої парочки, а ще більше вразили цікаві подробиці з їх життя.

"Красива пара", "Ви найкращі. Обожнюю вас!", "Схожі як! Великого кохання!", "Гаряча парочка", "Дуже гарні", "Супер парочка! Дуже красива!", "Супер фотка! Літня і така спекотна!" - захоплювалися комменатори.

Скріншот коментарів

Раніше Переможниця Холостяк 9 спокусила мережу фото в бікіні на відпочинку з коханим.

Також Даша Квіткова заінтригувала фотосесією у весільних сукнях.